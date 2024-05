GLAVU KORISTIM ZA DRUGE STVARI NE SAMO ZA FRIZURU Marina Živković o estradi i povlačenju sa scene: Nemam potrebu da se eksponiram

Marina Živković harala je devedesetih godina i bila je jedna od najomiljenijih pevačica na muzičkoj sceni. U jeku slave se povukla i nestala sa estrade.

Nakon decenije se pojavila u emisiji "20 vek" 2018. godine i u razgovoru sa Goranom Jovanovićem otkrila zašto je napustila muzički svet i javnu scenu.

- Kada dođeš do samog vrha, onda više nema nikakvog izazova. A ja volim izazove. Uživala sam u plodovima svog rada, družila sam se, proputovala planetu, radila... A onda sam pomislila: " Dosta je više". Ne mogu više da podnesem ni šminku, ni sređivanje, ne volim da me nešto steže... - govorila je Marina.

Živkovićeva nikada nije bila od onih koje vole da se skidaju i pokazuju obline, te je postala poznata po svedenim kombinacijama i odelima.

- Žena uvek treba uvek da bude izazovna, da postoji neka doza erotike, ali ne da pokaže sve, Treba da bude malo mistična. Svojevremeno sam važila za jednu od najstilizovanijih pevačica - izjavila je Marina.

Nikada je slava i medijska pompa nisu zanimale, te je priznala da je na nagovor bliskih saradnika snimila prvi album i ušla u muzičke vode.

- Zoran Bašanović me je baš nagovarao da snimam, ja sam to odbijala. Bio je spreman i ekskluzivni ugovor od RTS-a, ja sam to naravno odbila. Nisam imala tu potrebu da se eksponiram, ja više volim da budem vladar iz senke. Oduvek sam volela da budem ono što jesam, nisam želela nikada da glumim neko ludilo, a ovaj posao te ponese - rekla je Marina i dodala:

- Ništa nisam radila da bih bila tabloidna. Koristim glavu i za druge stvari a ne samo za frizuru i sređivanje.

