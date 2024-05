MIROSLAV ILIĆ KUPIO GROBNO MESTO: Svaka čast Alejama, ali uvek biram Mrčajevce! Ovu odluku doneo sa njom

Slavni pevač Miroslav Ilić otkrio je da je zajedno sa suprugom Gordanom kupio grobno mesto u svom rodnom selu.

- Sa suprugom sam već u Mrčajevcima na groblju ogradio parcelu, neki ljudi imaju problem da o ovome pričaju, ja nemam. Blizu grobova majke i oca sam ostavio mesto. Bilo je bitno da bude u Mrčajevcima, gde ću. Svaka čast Alejama zaslužnih građana i svim ostalim, ali uvek biram Mrčajevce - rekao je Miroslav.

foto: ATAImages

Inače, on nije jedini koji je ovo uradio. Pre njega su grobna mesta kupili i pevačica Zlata Petrović, kao i muzičar, producent i domaćin emisije "Nikad nije kasno" Žika Jakšić.

foto: Printscreen YT

- Ja sam kupio mesto za svoje večno konačište i već je uređeno i useljivo je odmah. Ja sam to kupio na vreme, da se ne svađaju gde će da me sahrane i kako to već ume da bude, nego sam sebi lepo napravio da imam pogled, da imam mir, da uživam. Ja sam ti, drug moj, obezbedio sebi mesto da imam gde da živim kad umrem! I hoću da kažem da nemam nikakav strah od smrti. U svojoj glavi sam dospeo toliko daleko, iskopao sam sam sebe toliko da nemam uopšte problem da pričam o tome - rekao je jednom prilikom Žika za Svet.

foto: Printscreen

Zlata smatra da svaki odgovoran čovek to treba da uradi.

- Ta priča o kupovini grobnog mesta je zapravo krenula od mene. Svaka odgovorna osoba koja sebi kupi kuću i napravi dom, treba da obezbedi i grobno mesto. Možda je to sada postalo pomodarstvo, ali baš me briga - izjavila je tada Zlata.

Kurir/ Blic Super Tv/Preneo: I.L.

Bonus video:

03:06 Izjava Miroslav Ilić