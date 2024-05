"DRUGARICA MI JE SPAVALA S DEČKOM!" Sandra Afrika otkrila šok detalje iz veze sa Vladimirom Volkovim

Pevačica Sandra Afrika bila je duže vrme sa nekadašnjim fudbalerom Vladimirom Volkovim, a sada je otkrila da je njena drugarica spavala sa njim.

Na pitanje da li je istina da je određenu pesmu posvetila drugarici koja je spavala sa njenim bivšim dečkom Vladimirom Volkovim, Afrika je rekla sledeće:

- Ja drugarice koje imam i koje su u mom okruženju, koliko znam nisu spavale sa Volkovim. E sad, šta znači drugarica, može i poznanica da bude drugarica, pa sad ja to ne bih stavila u koš drugarica da su to drugarice sa kojima se ja družim godinama, a neke su čak i udate, pa da ne napravimo karambol. Nije to baš to tak, ali možemo da nazovemo i neke poznanice i koleginice drugaricama - izjavila je Sandra, pa onda priznala da je jedna njena drugarica.

- U pitanju je jedna poznanica. Donekle je i sasvim normalno i okej je, mene to ništa ni tada nije začudilo u tom momentu, desilo se. Šta možeš da uradiš u tom trenutku, ja nisam neko ko će da se prepire, bije, čuva i vuče, odeš lepo dostojanstveno. Ona mi se javila samo ćao, ćao, a bilo je i nekih drugarica koje su se izvinjavale.

Inače, Sandra je u razgovoru za Kurir otkrila da se oko jedne pesme s novog albuma naročito namučila i prošla kroz agoniju.

- Namučila sam oko jedne pesme na albumu, jer je sve bilo problem. U pitanju je "Azis i Glorija", jako popularna pesma, kao kod nas što su "Jorgovani". Bukvalno dvadeset godina niko nije mogao da je kupi i da uzme autorska prava od naših pevača, a zvali su mnogi. Ja sam dobila jer sam nazvala taj dan i dva dana je trebalo da istekne taj ugovor. Vi ne znate šta se sve izdešavalo u ta dva dana. Još neke moje kolege su zvale kad su čule da sam ja zvala i onda su mnogi potrčali i oni da je kupe. Na kraju sam je ja dobila - rekla je Sandra.

