DESINGERICA URNISAO SLOBU I PLJUGICU NAKON POMIRENJA! Desiće se haos kada vide šta ima je sve rekao, PRODUŽIO SUKOB

Kako je Kurir prvi pisao, reper Lule Pljugica i pevač Sloba Radanović, zakopali su ratne sekire, te su nakon pomirenja i napravila zajednički selfi.

Naime, do sukoba samog Pljugice i Slobe Radanovića došlo je još dok je Pljugica bio deo tima sa Desingericom, međutim, kako već neko vreme samostalno nastupa izgleda da je rešio da "ne vuče" sukobe iz prošlosti, te karijeru nastavi u dobrim odnosima sa kolegama.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

- Da, tačno je zakopali smo ratne sekire. Sloba je super lik, oduševio me. Cenim njegov rad, ali i to kakav je kao čovek. Bio je to nesporazum, lepo smo se posle nastupa ispričali i pozdravili - rekao je Pljugica za nas.

Drugi mediji su stupili u kontakt sa Desingericom, koji je kratko prokomentarisao ovo pomirenje.

- Iskreno nemam komentar, jer mislim da nikog ne zanima ni jedan ni drugi - rekao je Desingerica i verovatno na taj način samo produžio sukob.

foto: Damir Dervišagić

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

01:16 DESINGERICA JE SJAJAN ŠOUMEN, ALI NIJE MUZIČAR! Slađa i Šaran Alegro udarili na pevača: ON NE TREBA DA BUDE OVDE