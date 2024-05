UHVATIO ME ZA ZADNJICU I GOVORIO UŽASNE STVARI! Sandra Rešić doživela ogromnu neprijatnost na nastupu: Kad je prišao delovao je ok

Pre dve nedelje doživela sam veliku neprijatnost na nastupu u inostranstvu - rekla je pevačica Sandra Rešić u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića, a potom opisala neželjenu situaciju:

- Tu je dečko neki bio cele večeri sa društvom. Izgledali su kao normalci, što bi se reklo. Međutim, verovatno su kako je veče teklo jako puno popili. Ja sam završila svoj nastup, oni su hteli da se slikaju sa mnom. Ja sam se prvo islikala tu, jedan red, drugi red, treći red. Onda su ti momci došli do mene i hteli i oni da se slikaju. I ja sad onako sa bine koja je jako malo podignuta, nije onako visoka slikam se sa njim, a on kaže hajde još jednom pošto nije dobro.

Tada je primetila da je momak u alkoholisanom stanju:

- Ja vidim već da je teturao jezikom i da mu nije dobro, a obezbeđenje stoji sa obe strane. I on me uhvati za zadnjicu, onako baš baš. Počne tako da me maltretira, maltene je krenuo na mene. Međutim, ja ga odgurnem onako svom snagom i on se tu isteturao nešto. Obezbeđenje je skočilo od njega. Nazivao me je pogrdnim imenima i rekao mi da sam ovakva i da sam onakva. I da sam K i da sam D i da sam sve i svašta.Na kraju ga je obezbeđenje iznelo napolje.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

