EVO KAKO JE GOGA SEKULIĆ ZAMALO ZAVRŠILA NA EVROVIZIJI KAO PREDSTAVNICA ŠVAJCARSKE! Ovaj detalj o pevačici retko ko zna

Tokom druge večeri polufinala Evrovizije pušteno je nekoliko nastupa starih takmičara čije se pesme pamte i danas.

Jedna od njih je i numera “Take me to your heaven” predstavnice Švedske iz 1999. godine Šarlot Pereli.

foto: Printscreen

Njen nastup postao je viralan na društvenim mrežama zbog neverovatne sličnosti sa našom pevačicom Gogom Sekulić.

„Šveđanka ista Goga. Ljudi, Goga završila na Evroviziji. ‘Gaćice’ osvojile Evropu. Zašto nismo znali da Goga peva ove godine na Evroviziji. Gogina sestra bliznakinja“, samo su neki od komentara na mrežama.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Shutterstock

Inače, Šarlot je pobedila na Evroviziji koja se 1999. održavala u Jerusalimu. Zanimljivo je da je Šarlot na takmičenju za pesmu Evrovizije „Melodifestivalena“, kada je proglašena pobednicom, raširila srpsku trobojku uprkos delikatnoj političkoj situaciji tih godina na našim prostorima, o čemu je pisao Kurir.

foto: Petar Aleksić

Ono što je takođe zanimljivo jeste da naša pevačica Goga Sekulić ima švajcarsko državljanstvo, a 2013. godine je bila potencijalni predstavnik Švajcarske na Evroviziji koja se te godine održavala u Švedskoj sa pesmom koju je snimila na engleskom jeziku, a koja nosi naziv „Disco love“.

kurir.rs/nova

