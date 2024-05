"ON NAMA KAFU NIKADA NIJE PLATIO" Kolege urnisale Darka Filipovića! Evo na koji način je pevač kupio čak DVA STANA na moru

Darko Lazić je nakon emisije "Zvezde Granda" i par hitova pre dosta godina pao u drugi plan, te se o pevaču retko piše.

Ipak, u jeku svoje karijere Darko je pametno štedeo novac, te uložio u nekretnine.

Njegov kolega Nemanja Nikolić prokomentarisao je svojevremeno vest da je njegov kolega kupio dva stana i tom prilikom isprozivao Darka.

foto: Pritnscreen

- Svaka čast, meni je drago da to čujem, štedeo je na vreme. Imali smo i mi neke ušteđevine, ali sve je to presušilo, a život u Beogradu je skup, imamo troškove, decu, moramo da se hranimo, a kad to presuši može da bude opasno. On nama kafu nikada nije platio i kada smo puno para zarađivali i bili najpopularniji. On je od dinara pravio tri, to je umetnost i treba da mu zavidimo. Svaka čast, ja smem da ga prozovem jer smo zajedno počeli, bili tim i kao braća, ja smem to da mu kažem - rekao je Nemanja Nikolić pre tri godine u emisiji "Ekskluziv".

Bonus video:

01:45 DARKO, DA LI ĆEŠ JE DOŽIVOTNO PLAĆATI? Folker dao ŠOKANTAN odgovor na pitanje koliko košta mlada, a pre toga se rasplakao