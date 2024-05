"SPREMNA SAM ZA UDAJU!" Stanija nikad SREĆNIJA sa Asminom, pogovorila i o potomstvu: Više ne sumnjam u njegovu ljubav

Rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, otkrila je u kakvom je odnosu trenutno sa njenim izabranikom Asminom Durdžićem, pa je otkrila da li priželjkuje svadbu sa njim, kao i da li vidi Asmina kao oca njenog deteta.

Kakav je ovo bio poljubac na početku? Vidim da te je dovezla tvoja jača polovina?

Nije bio poljubac ja de ne ljubim dok imam ruž na usnama. Prošli put kad smo se videli stvarno sam bila jako loše, sad znam šta je istina i zamolila Asmina da budem malo u ilegali. Ja sam bila u šoku kad sam saznala da će Asmin gostovati u emisiji, bila sam na iglama šta će da bude ali ipak drugačije gledam na sve.

Da li sad znači da si zaljubljena i da ne sumnjaš na njegovu ljubav?

Ne sumnjam ali sam se plašila šta će biti, da li će biti suočavanja, plašila sam se da neće biti na klupici i da će se pomiriti. Ja nisam sumnjala da će on to uraditi ali sam rekla kako god bude moram da se nosim sa tim. On je isto trpeo medijski linč, kad su ga uhvatili u mašinu bilo mi je jako smešno, jer ja njemu da sam govorila kako to funkcioniše on ne bi mogao sam da se nauči.

Da li je istina da Asmin zida neke stambene jedinice i da će biti na tvoje ime?

Dok god se ovo ne završi ja ne mogu da se opustim. Ja ne želim te planove da otkrivam i bolje je da ćutim. On nije želeo sada da se eksponiram, on je previše surov sa svima kao i sa medijima. Ja sam totalno suprotna pa je možda dobro što postoji taj balans.

Zbog čega si se plašila tog suočavanja sa Aneli?

Ja sam priželjkivala taj susret ali opet sam se plašila šta će se desiti, bila sam spremna na sve. Da su se oni pomirili ja bih pristala na sve to, bila sam na psihičkom oporavku i sada sam kao nova. Mnogo mi je značio taj odmor.

Gde Asmin živi dok je u Srbiji, da li je on kod tebe u stanu?

On je odseo u hotelu jer sam ja imala toliko obaveza. Nekako mi je lakše tako da ne bi došlo do nervoze i svađanja. Danas ćemo provesti dan zajedno, bio je danas kod mene u stanu i posle toga ćemo provesti noć zajedno. Prijatelji su me prozivali i onda sam morala da skinem sliku sa Asminom.

Šta se Asminu ne dopada kod tebe?

On je oduševljen svime, moj medijski imidž je skandalozan, na početku me je možda gledao kao trofej ali se brzo zaljubio jer sam ja totalno drugačija privatno. Ja privatno ustajem jako rano, idem na jogu i on je sa svim tim ostao fasciniran. Meni ne treba da bude sa mnom neko samo zato što sam atraktivna. Ne treba njemu žena da mesi pite jer bi se opet ugojio, uz mene je postao novi čovek, počeo je da trenira i malo se isklesao.

Da li sada možeš da kažeš da je on čovek tvog života? Da li se plašiš da ga ne izgubiš?

Čekam da još malo pokaže vreme, ja sam za svakog prethodnog mislila da je čovek mog života pa se pokazalo suprotno. Ja se ne plašim apsolutno više ničega, šta god treba da bude neka bude i to što pre. Dovoljan je jedan skrinšot i da ja završim sa njim. Odlučila sam da verujem svom partneru sve dok se ne uverim u suprotno.

Da li je moguće da sledeće godine očekujemo svadbu?

Naravno, sve je moguće. Ja imam žarku želju i da postanem majka, malo sam poljuljana zbog prethodnih trauma ali polako. Ja bih čak i usvojila dete što da ne, bitna je samo ljubav i lep odgoj.

