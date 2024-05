BLAGO MIJI BORISAVLJEVIĆ! Milijarder iz Dubaija pukao na njen nastup 29.000€, postoji i SNIMAK, pogledajte kako je sve IZGLEDALO

Pevačica Mia Borisavljević nastupala je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a izgleda da će joj pomenuti nastup zauvek ostati urezan u pamćenju obzirom da joj se desila nesvakidašnja situacija.

Naime, milijarder iz Sjenice pukao je na nastupu pevačice 29.000 evra.

Pevačica je sa svojim suprugom Bojanom Grujićem nastupila u najvišoj zgradi na svetu, Burdž Kalifi, a tom prilikom je, zahvaljujući sjajnoj atmosferi koju je napravila, izvukla novac milijardera koji nije žalio da na pevačicu potroši sve što ima.

00:34 Miju Borisavljević milijarder u Dubaiju častio sa 30.000 evra

- Milijarder po imenu Arif, koga svi zovu Rifko, godinama živi u Dubaiju i bavi se kriptovalutama, a srpsku muziku i naše pevače obožava. Ne propušta nijedan nastup naših izvođača, a za svoj ćef i zadovoljstvo ne žali da potroši čitavo bogatstvo - ispričao je dobro obavešteni izvor, koji je insistirao na anonimnosti.

Kako je još rekao, kada god čuje da dolazi neko od naših izvođača u Dubai, on među prvima rezerviše VIP separe, koji se nalazi tik ispred bine, a onda cele večeri poručuje najskuplja pića.

- On pije samo "dom perinjon" i votku "belvedere", a cena samo jedne takve boce u Dubaiju košta i do nekoliko hiljada evra. Kada uz to dobije čitavu poslugu koja mu piće donosi s prskalicama i vatrometom, to dodatno plaća. Pare mu ne predstavljaju nikakav problem jer je milijarder, a njegov merak očito nema cenu - završio je izvor.

foto: Privatna arhiva

Tim povodom se oglasio i jedan od organizatora ovog koncerta.

- Tačno je da je Rifko najveći potrošač na svim nastupima koje sam do sada organizovao. Samo na koncertu Aca Pejovića, koji je bio pre tri nedelje, iskeširao je neverovatnih 115.000 evra! To je bio najveći račun ikada napravljen u ovom klubu i na jednom takvom nastupu - rekao je on.

Tim povodom se oglasila Mia Borisavljević, koja je istakla da će nastup u najvišoj zgradi na svetu pamtiti dugo.

- Sjajno smo se proveli i uživali do jutra. Rado ćemo doći opet, publika u Dubaiju je sjajna - rekla je Mia Borisavljević.

foto: Printscreen

Kurir / Informer / Preneo: Lazar Stanušić

