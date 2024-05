SANDRU REŠIĆ NAPAO MUŠKARAC ONA MU SLOMILA NOS: Nasred Pariza ga oborila na zemlju i izlupala! Pevačica se odmah oglasila

Sandra Rešić doživela je neprijatnost kada je u centru Pariza napao nepoznati mladić.

Muškarac je pokušao da joj otme torbu, a braneći se, Sandra je pljačkašu slomila nos.

foto: Petar Aleksić

- Sandra je privatno otišla u Pariz sa drugaricom da kupi neke stvari i da se malo odmori od posla. To je bilo u pauzi između njenih putovanja i nastupa u Dubaiju. Verovatno je dobro zaradila pa je rešila malo sebe da počasti. Dok su šetale jednom ulicom u centru Pariza, jedan migrant je prišao i Sandri oteo torbu. Umesto da se uplaši, Sandra se razjarila! Bacila je kese koje je nosila i potrčala za njim. Ubrzo ga je stigla, zaskočila ga je s leđa, oborila ga je na zemlju, okrenula i počela da ga udara pesnicama. Ljudi koji su sve gledali sa strane ostali su u šoku. Njena prijateljica je kasnije rekla da mu je Sandra čak polomila i nos - rekao je izvor za domaće medije, a Sandra je potvrdila priču.

foto: Nenad Kostić

- Jeste, pokušao je da me opljačka. Oteo mi je torbu, nije stvar u tome šta sam unutra imala, kartice držim u svom telefonu, a mobilni telefon mi je bio u ruci kao i svaki put. Pojurila sam ga samo jer nisam htela ponovo da se maltretiram oko lične karte, mrzelo bi me da idem sve to ponovo da vadim. Da sam bez svega toga ostala, morala bih da idem u ambasadu, da bih posle mogla da se vratim u Srbiju. Više sam bila uplašena i to je bila moja instinktivna reackija - rekla je pevačica.

Kurir.rs/ Skandal / Preneo: M. J.

