ANABELA ATIJAS SE PLAŠI SUOČAVANJA SA GAGIJEM! Pevačica otkrila šta bi se desilo da se nađu OČI U OČI: Brine me...

Pevačica Anabela Atijas i denser Gagi Đogani, bivši supružnici koji su bili članovi grupe "Funky G", već godinama nisu u dobrim odnosima, iako su iz velike ljubavi dobili dve ćerke Lunu i Ninu.

Pevačica je za Kurir je iskreno progovorila o odnosu sa bivšim suprugom, te otkrila kako bi se postavila u situaciji da se nađe oči u oči sa Gagijem, kod Lune u emisiji.

- Iskreno, imam tremu jer me niko bolje od nje poznaje. Ne brine me, znate i sami da sam preterivala koliko sam u životu bila iskrena, u svemu, pa čak i kada ništa ne valja. Brine me da li ću dovoljno adekvatno odgovoriti na neka pitanja, da se prosto nateram na nešto što i sama ne znam da li bi trebalo da pričam.

Podsetimo, bivši partneri upoznali su se u Gagijevoj plesnoj školi, a venčali 8. marta 1996. godine. Ipak problemi među njima bili su nepremostivi, te je usledio krah i nakon brojnih pokušaja da spasu zajednicu.

