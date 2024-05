MARKO MILJKOVIĆ SA LISICAMA DOVEDEN U URGENTNI CENTAR U PRATNJI POLICIJE! Lunin muž urla iz petnih žila: 4 sata me drže! DRAMA

Jutjuber Marko Miljković, koji živi sa suprugom Lunom Đogani i njihove dve ćerke, pre par sati je snimio kako u njihov dom dolaze pripadnici policije, a sada je u pratnji policije doveden u Urgentni centar!

Naime, Marko Miljković je uslikan u Urgentnom centru dok čega pregled kod doktora, a kako prenose mediji, Miljković je sve vreme vikao u čekaonici, dok su policajci na sve načine pokušavali da ga smire.

- Slikajte me, slikajte me, četiri sata me drže ovde - ponavljao je on.

Podsetimo, Marko je na svom Jutjub kanalu objavio snimak pripadnika policije kako dolaze u njihov porodični dom, a potom otkrio zbog čega je došlo do drame sa komšijama iz zgrade.

- Sad ćemo sve lepo da snimimo, i da mi to lepo objavimo! Stan gore iznad mene je nesavesno, bez kakvog odobrenja od mene, prosipao svoje pomije ovde po mojoj terasi i ja moram da čistim! Ja sam posle toga lično uzeo 30 jaja sa pijace i bacio u stan gore, koji se nalazi na trećem spratu! Ja, lično! Ja ću da odgovaram za to, ako bude trebalo i da platim sve - rekao je Marko Miljković prvo.

