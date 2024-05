KOMŠIJA MARKA MILJKOVIĆA I LUNE PROGOVORIO ZA KURIR: On je problematičan, kućni savet ga je PRIJAVIO Evo zašto je došlo do SVAĐE

Marko Miljković priveden je i odveden najpre u Urgentni centar, a potom i na pregled u bolnicu “Laza Lazarevic” gde se sve vreme nalazila i ekipa Kurira.

Za to vreme njegove komšije sa kojima se žestoko posvađao, sređivali su haos koji im je Jutjuber napravio, a jedan čovek koji živi u ulazu pored Lune i Marka je eksluzivno za Kurir progovorio o detaljima drame, koja se noćas odigrala na Bežanijskoj kosi.

foto: Kurir

- Ništa se strašno nije dogodilo, sem njegovih performansa, ali meni je to normalno. Firma koja je radila zgradu napravila je propust, kad su ograde montirali, nisu dobro ofarbali, pa je to počelo da se ljušti, pa su sada oni krenuli u akciju da to popravljaju, da sređuju od stana do stana. Bili su juče sa ove strane, jutros su došli kod nas u stan, a ja nisam bio kući, imao sam obaveze i dobro je što nisam bio kući. To je sat vremena posla, a on je onda došao na vrata onako agresivno da pita šta se to radi, onako bahato, valjda to tako ide. Posle je pravio haos po zgradi. Policija je došla, pa su ga opomenuli, a onda su ga priveli - počeo je komšija, pa otkrio u kakvim su odnosima:

foto: Kurir

- Meni je ovo sve zaista neprijatno. Uredno im se javljamo. Njega je kućni savet prijavio, iz priča sam čuo da je problematičan, upadao je komšijama u stan. Nisam očekivao ovako ponašanje, a nisam ni očekivao majstore jutros kod kuće, to pitanje mora da se reši, ne znam šta je trebalo, da mu se pismeno obratim? Iznenađen sam, to jeste padalo na terasu, ali to je pola sata posla, to investitor radi, nisam ja angažovao radove. Ja sad moram da čistim terasu, štorkava je od jaja. Zapeklo se sve, nije lako očistiti. Imam dve male beb kući i trudnu ženu, u petom mesecu je trudnoće, pretrpela je stres - iskren je bio komšija u razgovoru za Kurir, pa otkrio gde se nalazi Markova supruga, Luna:

foto: ATA images

- Čuo sam da je otac došao po Lunu - dodao je komšija.

Detaljnije u prilogu.

05:11 Komsija izajava