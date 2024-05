"NISU MI PRIČALI DA IMAJU PROBLEM..." Anabela van sebe nakon što je saznala informacije o Marku Miljkoviću

Majka rijaliti zvezde Lune Đogani, Anabela Atijas, je van sebe nakon vesti da je njen zet Marko Miljković u pratnji policije odveden u Urgentni centar, a potom i na pregled u bolnicu “Laza Lazarevic”, gde se sve vreme nalazila ekipa Kurira.

Markova tašta istakla je da ne zna o čemu se radi, kao i da joj nije poznato da su njih dvoje imali problem sa komšijama.

- Ne ispitujem ono što mi sami ljudi ne ispričaju. Kada mi budu sami pričali onda ću znati. Znam da je sve okej kod njih. Bolje da ne komentarišem jer ne znam o čemu se radi. Nisu mi pričali da imaju problem sa komšijama, ne znam šta je ovo - rekla je Anabela Atijas za Informer.

Podsetimo, čovek kojem je Marko bacao jaja na terasu je eksluzivno za Kurir progovorio o detaljima drame, koja se odigrala na Bežanijskoj kosi.

- Ništa se strašno nije dogodilo, sem njegovih performansa, ali meni je to normalno. Firma koja je radila zgradu napravila je propust, kad su ograde montirali, nisu dobro ofarbali, pa je to počelo da se ljušti, pa su sada oni krenuli u akciju da to popravljaju, da sređuju od stana do stana. Bili su juče sa ove strane, jutros su došli kod nas u stan, a ja nisam bio kući, imao sam obaveze i dobro je što nisam bio kući. To je sat vremena posla, a on je onda došao na vrata onako agresivno da pita šta se to radi, onako bahato, valjda to tako ide. Posle je pravio haos po zgradi. Policija je došla, pa su ga opomenuli, a onda su ga priveli - ispričao je komšija.

