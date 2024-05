MILJKOVIĆ PRIČAO NEPOVEZANO, OSEĆAO SE NA ALKOHOL! Ovako se Marko ponašao, terao policajce da gledaju njegove klipove na Jutjubu!

Marko Miljković, rijaliti učesnik, priveden je sinoć nakon haosa sa komšijom na Bežanijskoj kosi.

Kako saznaju mediji, Marko Miljković je usred haosa terao policajce da mu gledaju preglede na Jutjubu, gde mesecima unazad sa suprugom Lunom Đogani postavlja klipove.

foto: Kurir

Marko se, prema pisanju medija, sve vreme osećao na alkohol, dok je nepovezano pričao: "Šta je 160 km na sat...", zbunjujući sve oko sebe.

Nakon što je priveden, Marka je policija odvela u Urgentni centar, a onda je usledila nova drama kada su ga odveli u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević".

Nakon celog haosa koji se pre odigrao na Bežaniji, ispred njihove zgrade su bila rabijena jaja, a onda je komšija sa kojim je Marko ušao u konflikt dao izjavu za medije.

- Njega je kućni savet prijavio, iz priče znam šta se dešavalo. Čuo sam da Luna nije tu, otac je valjda doaš po nju. Nisam čuo da je u Lazi. Nisam očekivao ovako ponašanje, a nisam ni očekivao majstore jutros kod kuće, to pitanje mora da se reši, ne znam šta je trebalo, da mu se pismeno obratim? Iznenađen sam, to jeste padalo na terasu, ali to je pola sata posla, to investitor radi, nisam ja angažovao radove. Ja sad moram da čistim terasu, štorkava je od jaja. Zapeklo se sve, nije lako očistiti. Imam dve male bebe kući i trudnu ženu, u petom mesecu je trudnoće, pretrpela je stres - ispričao je komšija.

foto: Kurir

Kako su saznali mediji Marko Miljković se potukao usled čega je zadobio povrede glave i posekotine po telu.

Inače, dok je policija bila u stanu Luna Đogani nije pisnula.

Podsetimo, Luna i Marko su se upoznali u "Zadruzi". Usledilo je venčanje, te rođenje ćerkica Mije i Lane, koje često pokazuju putem društvenih mreža.

- Sad ćemo sve lepo da snimimo, i da mi to lepo objavimo! Stan gore iznad mene je nesavesno, bez kakvog odobrenja od mene, prosipao svoje pomije ovde po mojoj terasi i ja moram da čistim! Ja sam posle toga lično uzeo 30 jaja sa pijace i bacio u stan gore, koji se nalazi na trećem spratu! Ja, lično! Ja ću da odgovaram za to, ako bude trebalo i da platim sve - rekao je Marko Miljković prvo u snimku koji je objavio na mrežama.

foto: Kurir

Marka je pripadnik policije pitao da li je zvao 192 zbog toga.

- Ja ne mogu da zovem policiju, jer sam otišao gore, kucao na vrata, tražio da se povede računa o tome što se prosipaju pomije po mom stanu! Oni su to prebacili na investitora, niti su rekli: "Okej, prihvatićemo", niti bilo šta, nego su prebacili na investitora, i ja sam u tom trenutku onda otišao po 30 jaja i bacio na njihovu terasu! Eto, dobrodošli u moj stan, vidite šta se sve desilo... - dodao je posle učesnik rijalitija "Zadruga" i "Veliki brat".

- Ja ću sve ovo postaviti, da znate! Ja sam sve ovo dokumentovao, čisto da se zna! Ja vas smem da snimam, to znam veoma dobro, veoma sam upoznat sa tim... Svako dobro vam želim i sve najbolje - rekao je Marko na kraju i snimak postavio na svoj Jutjub kanal.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:18 Marko Miljković