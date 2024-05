EVO ŠTA SE DEŠAVALO BURNE NOĆI ZBOG KOJE JE MARKO ZAVRŠIO U PRITVORU! Nakon žestokog sukoba sa komšijom i policijom bio u LAZI

Marko Miljković, bivši učesnik Velikog brata i rijaliti formata "Zadruga", proveo je noć u pritvoru nakon posete Urgentnom centru i bolnice "Laza Lazarević", a tu će provesti 48 sati.

Miljković je prethodnog dana objavio na svom Jutjub kanalu snimak na kome mu policija ulazi u kuću, a potom objasnio i razlog.

Naime, komšije sa sprata iznad neko vreme su kako Miljković tvrdi, pomije bacali po njegovoj terasi i uprkos svim upozorenjima, nisu imali nameru da to promene. Nakon svih neuspešnih pokušaja da zaustavi ponašanje komšija, Marko je kupio 30 jaja i lično bacao na njihov balkon nakon čega je usledio i obračun sa policijom.

Na pitanje pripadnika policije zašto slučaj nije prijavio nadležnim organima, Marko je odgovorio:

- Ja ne mogu da zovem policiju, jer sam otišao gore, kucao na vrata, tražio da se povede računa o tome što se prosipaju pomije po mom stanu! Oni su to prebacili na investitora, niti su rekli: "Okej, prihvatićemo", niti bilo šta, nego su prebacili na investitora, i ja sam u tom trenutku onda otišao po 30 jaja i bacio na njihovu terasu! Eto, dobrodošli u moj stan, vidite šta se sve desilo... Ja ću sve ovo postaviti, da znate! Ja sam sve ovo dokumentovao, čisto da se zna! Ja vas smem da snimam, to znam veoma dobro, veoma sam upoznat sa tim... Svako dobro vam želim i sve najbolje - rekao je Marko na kraju, a video je osvanuo na kanalu "Sikter Shorts".

Nešto kasnije, ekipa Kurira je Marka Miljkovića uslikala u Urgentnom centru dok čega pregled kod doktora, a kako prenose mediji, Miljković je sve vreme vikao u čekaonici, dok su policajci na sve načine pokušavali da ga smire.

Lunin suprug je bio u iscepanoj majici, sa povredama i vidno besan, a Kurir se našao na licu mesta. Potukao se i usred tuče dobio je povrede glave i posekotine, a nakon toga je izjavio:

- Gledajte mi ruke sve su u modricama. Zbog komšije kog sam gađao sa 60 jaja, jer je bacala prljavštinu na mojoj terasi. Žena mi je sama sa decom kući, ja sam dobio i batine. Molim vas javite mojoj ženi da sam dobro. Nisam pio vodu četiri sata. Radiće mi analize da vide da li sam normalan - urlao je Miljković nasred ambulante.

Kada je Miljković video ekipu Kurira na licu mesta smejao se i podigao ruke kako bi pokazao da sve vreme ima lisice.

Priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira, a ubrzo i odveden u bolnicu "Laza Lazerević" na pregled.

Marko se, prema pisanju medija, sve vreme osećao na alkohol, dok je nepovezano pričao: "Šta je 160 km na sat...", zbunjujući sve oko sebe.

Iz bolnice je takođe izveden vidno besan, te je u policijskim kolima odvezen u nepoznatom pravcu.

Ekipa Kurira je bila i u njegovom komšiluku gde su se videli tragovi nemilog događaja ali i jaja koje je Miljković bacao na terasu komšija.

Jedan od članova porodice sa kojom je Marko imao problem progovorio je za Kurir i otkrio detalje sukoba.

- Ništa se strašno nije dogodilo, sem njegovih performansa, ali meni je to normalno. Firma koja je radila zgradu napravila je propust, kad su ograde montirali, nisu dobro ofarbali, pa je to počelo da se ljušti, pa su sada oni krenuli u akciju da to popravljaju, da sređuju od stana do stana. Bili su juče sa ove strane, jutros su došli kod nas u stan, a ja nisam bio kući, imao sam obaveze i dobro je što nisam bio kući. To je sat vremena posla, a on je onda došao na vrata onako agresivno da pita šta se to radi, onako bahato, valjda to tako ide. Posle je pravio haos po zgradi. Policija je došla, pa su ga opomenuli, a onda su ga priveli - počeo je komšija, pa otkrio u kakvim su odnosima:

- Meni je ovo sve zaista neprijatno. Uredno im se javljamo. Njega je kućni savet prijavio, iz priča sam čuo da je problematičan, upadao je komšijama u stan. Nisam očekivao ovako ponašanje, a nisam ni očekivao majstore jutros kod kuće, to pitanje mora da se reši, ne znam šta je trebalo, da mu se pismeno obratim? Iznenađen sam, to jeste padalo na terasu, ali to je pola sata posla, to investitor radi, nisam ja angažovao radove. Ja sad moram da čistim terasu, štorkava je od jaja. Zapeklo se sve, nije lako očistiti. Imam dve male bebe kući i trudnu ženu, u petom mesecu je trudnoće, pretrpela je stres - iskren je bio komšija u razgovoru za Kurir.

Miljković je pored sukoba sa komšijom došao u sukob i sa policajcem kojeg je u jednom trenutku želeo da udari.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Novom Beogradu određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Tim povodom oglasilo se i Tužilaštvo zvaničnim saopštenjem:

- Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd su doneli rešenje o zadržavanju M.M. (rođen 1983. godine) zbog krivičnog dela Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. Zakona o javnom redu i miru.

Okrivljeni je, pod dejstvom alkohola, prvo narušavao javni red i mir u zgradi u kojoj stanuje na Bežanijskoj kosi, nakon čega je u prostorijama PS Novi Beograd okrivljeni pretio policijskim službenicima i vređao ih, oglušavajući se o njihove naredbe, nakon čega je pokušao fizički da nasrne na policijskog službenika.

Podsetimo, Markova supruga Luna je sve vreme bila u stanu dok je policija bila u njihovom domu i čistila šporet što se i jasno vidi na video snimku koji je Miljković objavio, a nešto kasnije po rečima komšije, njen otac Gagi Đogani došao po nju i izveo je iz stana.