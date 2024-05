"TRAJU KAO MLEKO U TETRAPAKU!" Goga Sekulić oplela po mlađim kolegama, jednu stvar im najviše zamera

Goga Sekulić se sinoć pojavila u jednom prestoničkom restoranu na promociji novog albuma Sandre Afrike, za koju kaže da joj je jedna od omiljenih koleginica.

Međutim, pevačica nema lepo mišljenje o svim kolegama, pogotovo mlađim, a svoje mišljenje je iznela u razgovoru za Kurir.

foto: Petar Aleksić

- Sad je lakše postati poznat, izdaju dva albuma i to su zvezde, a ne znaju ni da se pozdrave. Pa traju kao mleko u tetrapaku (smeh). Komentarisala sam to baš skoro sa jednom koleginicom da li je bilo lakše pre ili sada napraviti karijeru ja sam rekla da je lakše sada, uđeš u rijaliti, snimiš nešto, još ako imaš nekog ko stoji iza njih finansijski da mogu to sve da izguraju da dođu do najboljih saradinika, stilista, šminkera, spotova… Neko ko ne zaslužuje dobru pesmu dobije je… - ispričala je Goga.

Ona je dalje dodala i da nije imala veliku podršku roditelja kada je odlučila da se bavi pevanjem.

foto: Printscreen/Magazin In

- Ja sam krenula iz kuće, morala sam da završim fakultet da bi me roditelji pustili da pevam, bili su protiv toga, pogotovo otac koji je imao kontakta sa estradom u to vreme i znao kako to sve funkcioniše. Glas sam nasledila od majke i ona lepo peva, ali nije se bavila time - istakla je Goga.

