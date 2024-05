"JEDAN DAN JOJ SE JEDU KROASANI, DRUGI DAN IH NE VOLI" Petar Grašo otkrio šta se dešava u 4 zida, evo kako Hana podnosi trudnoću

Hana Huljić i Petar Grašo nedavno su potvrdili da čekaju i drugo dete. Iako je poznato da pevač ne voli da govori o njihovoj intimi, sada je kratko priznao šta se dešava iza zatvorenih vrata.

Kako kaže, Hana se ponaša kao i svaka druga trudnica, a veoma je srećan zbog onoga što mu se događa na privatnom planu.

- Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba da bude, to je okej - rekao je za In Magazin, pa dodao:

- Srećan sam čovek što sam okružen ljudima koje volim i ljudima koji me vole. I kad se porodica zapravo širi, još uvek se ne sužava nego se širi, onda možeš stvarno biti zahvalan gore nekome što to hendla kako treba - istakao je.

Oni već imaju naslednicu Albu koja će ove godine proslaviti drugi rođendan, a već pokazuje ljubav prema muzici.

- Alba je živahno dete, verovatno kao i sva deca koja imaju blizu dve godine. Radoznala, svojeglava, puno peva, galami, počinje sad polako i da priča. I sad se trudimo da se ne pretvorimo u dosadne roditelje koji kažu 'vidi, rekla je ću-ću, baba'. Trudimo se da zadržimo tu ushićenost unutar sebe, ali kao svako dobro dete, divlja je, slatka je i raste u ljubavi što je najvažnije - rekao je Grašo.

