IZVORINKI MILOŠEVIĆ TO NIJE PRAVO IME! Decenijama je na estradi, a malo ko zna kako se zove: "Niko ne bi mogao da ga izgovori"

Pevačica Izvorinka Milošević decenijama je na javnoj sceni, a malo ko, čak i njeni najverniji fanovi, ne znaju njeno pravo ime.

- Mene više niko ne zove pravim imenom. Naša familija je još od Drugog svetskog rata bila potpisana kao Milošević, tako da sam ja kroz školu uzela ime Izvorinka Milošević, moje pravo niko ne bi ni mogao da izgovori kako treba, Funtinjora Funta Luga - otkrila je jednom prilikom pevačica i mnoge šokirala.

foto: Kurir televizija

Inače, pevačica je 17 godina bila u braku sa čuvenim džez muzičarem, Mišom Blamom, sa kojim ima sina. On je preminuo pre deset godina.

- Pre tri godine je završio svoj život i ostavio iza sebe mnogo toga. Nikada se posle njega nisam udala, ali to ne znači da neću - govorila je ona pre sedam godina.

Iza njene odluke da više nikada ne stupi u brak krije se priča o vlaškoj magiji, sa kojom je svojevremeno bila povezana.

foto: Dragana Udovičić

- Kada je trebalo da uđem u jedan rijaliti, rekli su mi da koketiram s vlaškom magijom. Tad sam im rekla da mogu samo da im objasnim da je to verovanje. Na kraju se stvorila tolika frka na tom dvoru da su kompletan auditorijum i svi učesnici bili na jednoj strani i tako su me čudno gledali, a ja sama na drugoj. To me prati ceo život. Zato se posle razvoda od Blama, a kasnije i posle njegove smrti, nisam ponovo udavala, jer su ljudi mislili da ću, ako se budem udala, muža zadaviti na spavanju ili da ću da mu bacim neke čini u kafu ili ne znam šta, da će da se razboli i umre… Tako da sam sebi dala zadatak da ću, dok sam živa, objašnjavati ljudima da je sve to oko vlaške magije fama i da postoji samo verovanje – ispričala je Izvorinka Milošević.

Kurir/A.S.

Bonus video:

00:53 BUDI STARLETA, SAMO ŠTO DALJE OD MENE! Izvorinka Milošević brutalno iskrena: Ne možeš biti i PEVAČICA I PRODAVAČICA LJUBAVI!