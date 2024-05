NISAM VEROVALA DA ĆE ŽIVOT TOLIKO DA MI SE PROMENI Ovako je Cipka pričala o suprugu koji je iznenada preminuo: Voli me i podržava

Aleksandra Tadić Cipka danas je doživela tragediju, kada je od posledica infarkta preminuo njen suprug Nebojša Jarin Stojićević.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je 10 godina provela sa Nebojšom, a onda mu je u tajnosti izgovorila sudbonosno "da".

Svoj privatan život skrivala je od očiju javnosti, a jednom prilikom je govorila o svom suprugu i njihovom odnosu.

- Lepo je u bračnom životu. Mi se volimo, poštujemo. Dugi niz godina smo zajedno i sve smo to sad krunisali brakom. Za sada je sve ok – rekla je Aleksandra, pa se osvrnula na komentare kako je za mnoge udaja bila neočekivana:

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam se udala baš brzo i izdovorila sam „da“ svom dugogodišnjem partneru - prokomentarisala je Cipka za Grand i dodala:

foto: Printscreen/N&G Bakery, Antonio Ahel/ATAImages

- Nisam verovala da će život da mi se toliko promeni. Imam još puno dodatnih obaveza, da ne kažem, bračnih, već porodičnih i kućnih poslova, tako da mi se čini da sam samoj sebi još više posla natovarila. I naravno, moj muž je taj koji u kući vodi glavnu reč. Moj muž prvenstveno razume moj posao i podržava me u tome. Poznaje me jako dobro. Zna šta volim da obučem, svakakve neke kombinacije, tako da imam njegovu apsolutnu podršku. Razumemo se i nema tu neke zle krvi. A i sigurna sam da je srećan što ima prelepu ženu pored sebe. Uostalom, znao je ko sam, šta sam, i to je to – ispričala je pevačica.

