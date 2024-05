ČLAN ŽIRIJA SE SLOMIO KAD JE SAZNAO ZA SMRT CIPKINOG MUŽA! Vest ga zatekla na snimanju ZG: Odlepio sam!

Muzičar i član žirija "Zvezda Granda" Đorđe David bio je vidno uznemiren nakon što je primio vesti o iznenadnoj smrti muža pevačice Aleksandre Tadić Cipke.

- Sad su mi javili, odlepio sam - rekao je kratko Đorđe, koji je došao na snimanje nove emisije "Zvezde Granda".

foto: Printscreen Pink

David je potom otkrio i kako se Saša Popović oseća nakon što je zadobio povredu noge.

foto: Nemanja Nikolić

- Pokušao sam da ga dobijem. Nije se javio na telefon. Verovatno sam jedan od pet miliona kada se dese neke lepe ili ružne stvari, to je po logici stvari milion poziva. Video sam ga unutra, sve je okej. Mlad je on čovek. Mlade su kosti, izdržaće on to bez problema - rekao je muzičar i član žirija "Zvezde Granda".

kurir.rs/blic

Bonus video:

04:46 Đorđe David o smrti Sladjane Milosević