DARKA TANASIJEVIĆA UHODI PSIHOPATA! Sve vreme ga prati i posmatra, fotografiše ga gde god da pođe, on zapretio POLICIJOM

Serija "Bejbi Reindir" koja govori o poznatom komičaru kojeg proganja obožavateljka, postala je popularna širom sveta, a otvorila je pitanje kako je u Srbiji regulisano uznemiravanje i proganjanje!

Popularni voditelj najgledanijeg rijalitija "Elita" Darko Tanasijević, podelio je svoje zastrašujuće iskustvo i skrenuo pažnju na ovu, vrlo bitnu temu.

foto: Printscreen/Instagram

- Kasnije je, na meni nepojmljiv način došla i do broja mog telefona, nakon čega su počeli neprestani pozivi i poruke, čak i u gluvo doba noći. Prvo sam molio da se to više ne dešava, posle i zapretio da ću to prijaviti policiji, ali ni tada to nije stalo. Međutim, trenutak kada sam se stvarno uplašio i video da to baš i nije tako naivno kao što sam prvobitno mislio, jeste kada su počele da mi stižu moje fotografije sa ulice i iz nekih kafića, kao i fotografije mog automobila koji je parkiran u jednom, pa u drugom delu grada - rekao je Darko, pa dodao:

- Sama ta spoznaja da ste pod prismotrom neke osobe koju ne poznajete, za koju ne želite da vas prati i uhodi, to dosta frustrira i iritira, vrlo je stresno. Nisam otišao u policiju da to prijavim, ali sam zapretio. Nakon toga je to stalo, barem se ja tako nadam -završio je Darko.

Stručnjaci kažu da su takve osobe uglavnom nezadovoljne svojim životom, pa ga projektuju na drugu osobu, uglavnom javnu ličnost.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Nekada, ukoliko dođe do susreta sa tom osobom, desi se da se razočaraju u život osobe koju su do tada pratili, pa se prebace na neku drugu. Nažalost, nekada se dešava i da budu agresivni prema toj osobi, sa izgovorom da ih nije dovoljno ispoštovala - objasnio je psiholog Željko Mašović.

Pink / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:56 DR ZORICA TANASIJEVIĆ ZA KURIR TV O NOVOJ KOVID SITUACIJI: Slika govori više od reči, a ovo je PRVI znak bolesti