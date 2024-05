PLJAČKAŠI JOJ GRUNULI PIŠTOLJ U GLAVU, A ONDA KRENULA KRV DA LIJE! Ovo je najšokantniji napad na estradi, sve se desilo OVAKO

Pevačica Branka Sovrlić važi za jednu od najbogatijih na javnoj sceni, a njena luksuzna nekretnina je bila na meti pljačkaša.

Iako popularna pevačica ne voli da priča o ovom nemilom događaju, jednom prilikom se prisetila najtraumatičnijeg momenta.

- Ne volim o tome da pričam. To je period kada je bilo mnogo pljačkaša, ma nema pevača kome nisu obili stan. To se desilo i mojoj komšinici, koja je penzionerka i živi baš do mene - otkrila je Branka Sovrlić.

1 / 6 Foto: Vladimir Šporčić

Popularna pevačica priznaje da je čak ušla u fizički obračun sa jednim od pljačkaša.

- Ja sam se pobila sa lopovima, pa su me udarili. Reagovala sam srcem. Na sreću, uhvatili su ih. Nakon toga, moj muž je postavio kamere, nabavio posebna vrata… Dugo posle toga kada bih ulazila u kuću, gledala bih da li mi je sve na mestu. Teško je kada znate da vam je neko preturao po stvarima – rekla je pevačica.

Sovrlićeva je imala sreće da je ostala živa, jer su joj pljačkaši naneli teže telesne povrede.

- Doživela sam horor, mada sam se na kraju sa jednim potukla. Pištoljem su me udarili i po glavi, bila sam sva u krvi, zamalo su mi izbrijali kosu, imala sam tri šava - prisetila se ona, te istakla da je nustrašiva:

1 / 8 Foto: Vladimir Šporčić

- Želim to da zaboravim i da se ne prisećam. Ja sam opasna, pošto sam prvakinja u džudou, pa se nisam ni njih previše uplašila, iako su imali oružje. Ja sam neustrašiva – izjavila je tada Branka Sovrlić.

Podsetimo, Sovrlićeva važi za jednu od najbogatijih pevačica na našoj estradi, jednom prilikom je istakla da slobodno može za svog supruga i sebe da tvrdi da su "milioneri".

Bonus video:

03:06 Branka Sovrlić izjava