OVAKO JE SINAN PRIČAO O PROBLEMATIČNOM SINU RAŠIDU: Robijao zbog razbojništva, droge, UBISTVA, sestra ga optužila za SILOVANJE

Legendarni pevač narodne muzike Sinan Sakić ostao prepoznatljiv po posebnoj emociji i boji glasa koja je pri prvom slušanju imala moć da dodirne publiku pravo u srce.

foto: Dragana Udovičić

Iako je šest godina prošlo od njegove smrti pesme se pevaju i dan danas.

U braku sa Sabinom Sakić dobio je dvoje dece Alena Sakića i Đulkicu Sakić, a pevač je iz prethodnih brakova imao dva sina, Rašida i Meda Sakića.

Rašid Sakić je godinama bio tema domaćih medija zbog problema sa zakonom i loših porodičnih odnosa.

foto: Zorana Jevtić

Bio je višestruki povratnik, a poslednji put je uhapšen u januaru 2019. godine zbog sumnje da je u centru Loznice s prijateljem Milanom C. (36) pretukao i opljačkao krojača V. M. (34). Posle hapšenja određen mu je pritvor, kada je prebačen u kućni zatvor s nanogicom. On je tada osuđen na sedam meseci kućnog pritvora.

U podužem dosijeu, Rašid Sakić ima krivična dela posedovanje i prodaja droge, razbojništvo, nasilno ponašanje, ali i ubistvo Dragoljuba Despotovića Drajinog.

Pevačeva supruga ga je optužila da im je zapalio kuću, dok je Đulkica Sakić iznela jezive optužbe na njegov račun i tvrdnje da je silovatelj.

foto: Zorana Jevtić, Privatna arhiva

U jeku skandala Rašid je u svoju odbranu za Kurir istakao da preteruje i kleveta bez dokaza.

- Jasno mi je da joj je bio potreban azil u Švajcarskoj, ali ovo je preterivanje. Kada je usledilo ono paljenje kuće u Loznici, automatski su okrivili mene iako sam bio u inostranstvu. Klevetanju nema kraja. Mislio sam doći će i tome kraj kada se budale izlupetaju do ovog momenta, kada sam pročitao izjavu svoje polusestre da sam silovao 20 devojaka, kao i da sam pretio da ću silovati i njenu ćerku. Zgrozio sam se kada sam to pročitao jer svako ko me zna, zna da sam takve siledžije tukao, maltretirao i pljuvao. To što je ona videla dokumentovano moraće da dokaže ko joj je pokazao i šta to čeka, zašto nije u procesu. Ja sam spreman da dokažem da nikad nisam bio osumnjičen, a kamoli osuđen za takvu vrstu krivičnog dela. Preko mnogih stvari sam prelazio, ali preko ovoga neću i tražiću odštetu preko advokata. Ne želim da sutra, kad odraste, moje dete čita takve gnusnosti i laži o meni, a da bude da sam ja na sve to ćutao.

foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

Sinan je samo jednom u javnosti govorio o svom sinu iz prvog braka i to 2017. godine. Legendarni pevač je priznao da je samo jednom posetio Rašida u zatvoru, i da mu je teško palo to što mu je sin osuđen na 12 godina zbog ubistva Dragoljuba Despotovića u Loznici, u maju 2002. godine.

Sinu je u zatvoru kazao da će mu poslati šta god mu treba, ali da više dolaziti neće. I nije.

- Njemu su 4 metka pucana u leđa, i on se branio i pucao je i on. I to niko živi nije pomenuo u životu! Niko živi, nikada...a četiri metka pucana u leđa. I danas dan, narkoman koji se leči od heroina šeta ulicom, a to dete ja sam voleo kao njega. Kupim mom trenerku, kupim njemu trenerku, kupim ovom patike, kupim njemu patike. To su deca koja su spavala zajedno, oni nisu mogli jedno bez drugoga nijednog jedinog sekunda - počeo je priču Sinan koji je objasnio kako je došlo do pucnjave i otkrio da u bolnicu nije išao.

foto: Dragana Udovičić, PrintScreen

- Nisam išao u bolnicu, a nisam jer mi je bilo žao. Bilo mi je žao jer su spavali zajedno, nisu mogli jedan bez drugog... Kako je to moglo da se desi?! I onda sam rekao "ne, ja ni u snu ne idem". Ja sam njemu samo jednom u životu otišao u zatvor, samo jednom! Rekao sam mu: "Ti znaš koliko sam ja i tebe i njega voleo. Svako neka nosi svoj teret, a ja tu neću da postojim. Ako ti nešto bude trebalo ja ću ti dati, poslaću ti, ali ja više neću dolaziti" - ispričao je za "Goli život" Sakić.

Pevačeva supruga je nedavno za medije otkrila da joj je Sinan nakon svega rekao da mu od imovine ne ostavi ništa, ali je ona to ipak uradila bez obzira na to što im je zapalio kuću.

- Rašid, njegova devojka imali su sastanke kako da mi oduzmu sve, Medo mi je to rekao njegov brat... Bio je prisutan... Pričali su da će zapaliti kuću, mislim da se Sinan okrenuo u grobu. I posle toga sam mu prepisala stan jer sam tako obećala. Sinan je napisao u testamentu da će me prokleti ako to uradim, ali sam eto, uradila... I nakon što je zapalio kuću prepisala sam mu stan ali ne zato što ga se plašim. Ne plašim se ja njega, samo Boga... Da je došao, ja bih mu presudila na kapiji, jer ne postoji delo koje on nije počinio - otkrila je Sabina.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, sin pokojnog pevača Sinana Sakića, Rašid, poznatiji kao Ćelo, iznenada je preminuo u zatvoru Sremska Mitrovica, gde je bio na izdržavanju kazne od tri godine zbog razbojništva.

Bonus video:

04:24 Intervju Sabine Sakić