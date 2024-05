Reper Dragomir Despić Designerica komentarisao je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića stav koji je o njemu izrekla Jelena Karleuša.

Naime Karleuša se manje više pohvalno izrazila o reperu, ali je na početku izjave rekla da misli da bi ga šamarala i da bi se to njemu svidelo.

foto: Kurir Televizija

Reper je tada odgovorio da je on dominantan i da bi teško da bi mogla da ga šamara.

Na šaljivu konstataciju voditeljke da šamaranje ne mora da bude loše malo se iznenadio i nakon pauze rekao:

- Šta? Aha da. Ali to što je rekla je bilo u kontekstu nastupa. Metaforički. Nije rekla da ćemo privatno da se šamaramo. Milslim, dakle, da nije mislila na fizičko šamaranje. A to bi bilo teže jer sam ja malo dominantniji.

01:04 MOŽDA NE BI BILO OK DA JOJ TO RADIM, ALI BI JOJ SE SVIDELO! Designerica ponovo komentarisao izjavu Karleuše da bi ga ŠAMARALA

Voditeljka je potom izjavila da možda ne bi bilo ok da on šamara Karleušu na šta je on odgovorio:

- Možda ni bi bilo ok, ali bi joj se svidelo.

Kurir.rs

