PEVAČ NEKADA HARAO ESTRADOM, A SADA ŽIVI NOVI ŽIVOT Žene ludele za njim, on postao doktor i živi u Švajcarskoj - "Ne kajem se"

Zoran Vanev osvojio je region pesmom "Južna pruga", otpevao još nekoliko hitova, a onda se potpuno povukao sa estrade.

Zoran je inače poreklom iz Makedonije, a danas živi u Švajcarskoj gde je osnovao porodicu i okrenuo se potpuno drugoj poslovnoj delatnosti.

On se sada bavi zdravstvenim osiguranjem, a kako kaže bavi se i muzikom, ali ne tako aktivno, budući da nastupa i ide samo tamo gde on želi.

Kako je otkrio jednom prilikom, diplomirao je na Fakultetu za prirodnu medicinu i postao priznati doktor prirodne medicine u Švajcarskoj.

- Imam i dodatnu profesiju, ali muzika meni ostaje kao gen koji je urođen i uvek ću se truditi da budem aktivan pa makar i ovako malo. Za dodatnu profesiju, koja mi je zadnjih četri godine sada glavna profesija, a to je da sam diplomirao na Fakultetu za Prirodnu medicinu i postao priznati doktor prirodne medicine u Švajcarskoj - rekao je Zoran ranije.

Studije trajale 5 godina

- Moje studije su trajale celih pet godina od ponedeljka do nedelje (bez pauze), zato što sam studirao od ponedeljka do petka na prirodnom odseku, a svake subote i nedelje sam izučavao konvencionalnu medicinu - rekao je on jednom prilikom.

- Zato sam i nestao sa estrade, ali se ne kajem uopšte, zato što se sada bavim jako korektnim poslom. Imam svoju praksu u Cirihu već četiri godine i kao doktor prirodne medicine sam priznat kod zdravstvenih osiguranja - otkrio je pevač.

