"DOBIJALA SAM UVREDE I ZLE KOMENTARE" Breskvica otvorila dušu, progovorila o TEŠKOM PERIODU kroz koji je prošla

Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica ove godine se takmičila na “Pesmi za Evroviziju“, gde njena numera nije proglašena pobedničkom, već je zauzela drugo mesto, a komentari u vezi sa ovim takmičenjem i dalje nisu prestali.

- Nije stalo, nije istim intenzitetom, ali uglavnom mi sada dolaze poruke podrške. Nekada je bilo raznih komentara i svega, a sada su isplivali dobri komentari. Bilo je zlih komentara i uvreda, ali trudim se da pratim samo one lepe. Ne čitam ružne komentare jer puno radim. Na Instagram okačim ono što želim i pročitam šta mi fanovi pišu - priznala je, pa otkrila da li će se i sledeće godine prijaviti za Pesmu za Evroviziju:

- Teško. Zapravo ne, to je stvar koju sam želela da pokušam, pokazala sam ono što sam želela i nema apsolutno potrebe da se pojavljujem.

Tokom takmičenja dosta komentara podrške je dobila od kolege Slobe Radanovića.

- Meni mnogo znači svaka podrška starijih kolega, pogotovo koje ja poštujem i slušam i milion puta sam im zahvalila privatno - rekla je Anđela, pa se osvrnula na podršku svojih najmilijih.

- Moja porodica je ponosna i vrlo im je drago što je tako, brata vodim često sa mnom, upoznajem ga sa ljudima i drago mi je što uz mene ima priliku da vidi sve to. On sve to voli. Sigurno mu pišu i devojke, ali ne ulazim u to.

S obzirom da je javnost duže vreme nije videlaq sa partnerom, otkrila je da je na ljuvbavnom planu sve i dalje u redu.

- Srećna sam u ljubavi i osmeh je tu. Osmeh uvek moramo imati, ne bi bilo u redu da sam došla namrgođena, ali u svakom slučaju imam mnogo razloga da se smejem i u dubini duše sam srećna.

Kao pevačica koja ia mnogobrojne faove, često dobija poklone i znakove pažnje.

- Dobijam mnogo lepih poklona, meda, plišanih igračaka, slatkiša i svaki poklon mi mnogo znači i čuvam ga, oni kada mi vide negde auto znaju i tu da mi ostave porukicu i sve to čuvam. To su najlepši pokloni. Ne može da se zaobiđe moj auto, piše Breskvica, a i da ne piše, prepoznatljiv je. Volim brzu vožnju, ali samo kada je to bezbedno. Odmalena volim automobile i da vozim i sve vezano za to - kazala je Ignjatovićeva, pa istakla da je fanovi često čekaju i ispred kuće.

- Ne padne mi teško kada me čekaju ispred kuće, prosto samo mojim ukućanima nekada možda zasmeta ako neko nešto snima i to, ali uglavnom su sve to divna deca sa kojom može da se razgovara i snimimo šta god žele. Oni znaju da me zovu ispred kuće i da mi ostavljaju poklone i to mi je premedeno i onda izađem i da se slikam sa njima.

