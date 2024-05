HARIS DŽINOVIĆ DIGAO KNJAŽEVAC NA NOGE! Pevač održao koncert, na platou bilo više hiljada ljudi!

Haris Džinović održao je sjajan koncert u Knjaževcu. Njega je publika dočekala sa oduševljenjem, a on je još jednom pokazao zbog čega je već decenijama u samom estradnom vrhu. Plato ispred Doma kulture na kojem je održan koncert bio je ispunjen do poslednjeg mesta.

foto: Saša Leteći

Haris je bio odlično raspoložen, a svojim fanovima je priredio noć za pamćenje. Inače, pre njegovog koncerta, u okviru ove manifestacije, održana je i svečana akademija koja je otvorena himnom u izvedbi gradskog hora "Sveti kralj Stefan Decanski" kojim rukovodi violinista i dirigent Jovan Timilijić.

foto: Saša Leteći

Prisutnima se obratio predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić, koji je istakao da se Knjaževac razvija iz godine u godinu, kao i da uskoro postaje pravi turistički centar na istoku Srbije.

02:26 Haris Džinović

- Često se pitamo šta je to zbog čega ne samo mi Knjaževčani, već i gosti koji nam dolaze sa strane toliko vole ovaj grad. Da li je to zbog ovog vazduha koji odiše netaknutom prirodom, a koji nam donose vetrovi sa Stare planine, sa Tupižnice, sa Tresibabe, da li je to zbog ona dva Timoka koji miluju ovu lepu varoš, kao rukama, da li je to zbog naše lepe Stare čaršije koja ljubomorno čuva imidž onog starog mondenskog Knjaževca...Da li je to zbog lekovitog izvorišta na Banjici o kojoj je još Feliks Kanić pisao, negde u drugoj polovini 19. veka i uporedivao naš kraj sa najlepšim krajevima Italije; da li je to zbog nepreglednih voćnjaka, novih vinograda blagorodnih, da li je to zbog renoviranih škola, vrtića, novoizgrađenih sportskih terena, lepih dečijih parkova, uređenih zelenih površina? Mnogo je razloga i mnogo je vrednosti koje Knjaževac ima, ali ona najznačajnija je uvek pred nama i uvek je i gledamo i uvek je vidimo, a ta najznačajnija vrednost Knjaževca su njegovi ljudi i oni koji danas žive u njemu, ali i oni koji su generacijama i generacijama pre nas ovaj grad izgradivali - između ostalog je rekao predsednik opštine.

