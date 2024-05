SVETSKE FACE! DŽON SINA I IDRIS ELBA SNIMAJU FILM U BEOGRADU: Ponovo partneri u akcionoj komediji, evo DETALJA

Američki rvač, reper i glumac Džon Sina i britanski glumac i muzičar Idris Elba, za koga se pisalo da će biti novi Džejms Bond, trenutno borave u Beogradu, ekskluzivno saznaje Kurir. Oni su došli u naš glavni grad zbog snimanja novog filma "Heads of State". U pitanju je akciona komedija u režiji Ilje Najšulera.

Zvanično od strane producenta nema potvrde ove informacije, ali tandem Sina i Elda prethodno je glumio zajedno u filmu "Odred otpisanih: Nova misija". Poznato je da iza novog zahtevnog projekta stoji Amazon studio. Iz Beograda iza ovog projekta stoji kompanija "Vork in progres", koju vodi Anđelka Vlaisavljević.

foto: Profimedia

Varajeti i drugi svetski mediji objavili su da su se prošle godine ekipi pridružili i Pedi Konsidajn, Stiv Rut, Karla Gudžino, Džek Kvejd , Sara Najlz i Ričard Kojl. Snimanje ovog ostvarenja počelo je još prošle godine, a sada je usledio nastavak rada.

Dolazak ovako velikih faca u naš grad ostao bi tajna da Elba pre nekoliko dana nije viđen u provodu u jednom noćnom klubu u Beogradu.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Džonu Sini ovo nije prvi boravak u našem gradu. On je već bio ovde 2009. godin,e kada je imao meč u Areni. Tada mu je cela hala skandirala i pokazala da je omiljeni "kečer", kako popularno nazivaju rvače iz WWE.

On je, podsetimo, u martu bio jedan od onih o kojima se najviše komentarisalo nakon dodele Oskara. I to zato što se na bini pojavio go i proglasio pobednika u kategoriji za najbolji kostim.

Sina je izašao pred punu dvoranu noseći preveliku kovertu s pobedničkim imenom preko svojih intimnih delova - prošetao je do centra pozornice a gledaocima u publici pala je vilica.

foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Kostimi su veoma važni. Možda su najvažnija stvar koja postoji - rekao je dok je uručivao nagradu.

Uz pomoć voditelja Kimela, koji je kasnije prekrio Sinu zavesom, objavili su da je Holi Vadington dobila Oskara za najbolji dizajn kostima za film "Jadna stvorenja".

foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Idris Elba nije pravio ovakve skečeve. Njega je časopis Pipl izabrao za najseksepilnijeg čoveka na svetu za 2018. godinu, na šta je britanski glumac rekao da mu je ta titula dosta podigla samopouzdanje. On je odrastao kao jedinac u porodici afričkih imigranta u Istočnom Londonu.

- Malo su me maltretirali. Ali, opet, dokle god sam mogao da puštam brkove, bio sam najzanimljivije dete u bloku. Puštao sam brkove, imao mišiće, bio sam lud - izjavio je glumac, koji je našoj publici najpoznatiji po ulogama u serijama "Žica"i "Luter" i roli Nelsona Mandele u biografskom filmu "Mandela: Long Walk to Freedom".

foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Gde spavaju svetske zvezde: Neki hoće hotel, a drugi luksuzne stanove

Tokom proteklih nekoliko godina Beograd su posetile neke od najvećih zvezda: Džoni Dep, Džulija Robert, Pirs Bronsnan, Elizabet Olsen, Rami Malek, Kilijan Marfi, Danijel Krejg i Goran Višnjić, Ledi Gaga, koja je došla u posetu tadašnjem vereniku Tejloru Kiniju, koji je ovde snimao film. Za smeštaj svetskih zvezda u Beogradu zadužene su posebne agencije. Poslednjih godina je trend da oni borave u luksuznim stanovima na Dorćolu ili u Beogradu na vodi, gde dovode i članove svojih porodica. Retki se opredele za hotel.