"DA JE NIVES HTELA ZAISTA SPAVATI SA MNOM, NE BIH JE ODBILA!" Šok intervju Alke Vuice, progovorila i o odnosu sa Slavicom Eklston!

Alka Vuica je pred nastup, koji će imati u petak u Trogiru na Babarol festivalu, razgovarala je s novinarima o brojnim temama. Pevačica je pričala o njenom političkom angažmanu, Evroviziji, ali i o njenoj seksualnosti.

Pevačica je otkrila i da li planira da ide na novi estetski zahvat, ali i hoće li ponoviti golo kupanje na Brijunima sa Simonom Le Bonom, frontmenom Duran Durana koji krajem jula nastupaju u Puli.

Aktuelna je Evrovizija. Kako komentarišete plasman Bebi Lazanje, ali i hejterske napade na pobednika Nemu, koji je nebinarna osoba, kao osoba koja podržava LGBT zajednicu i koja je svojevremeno bila kuma zagrebačkog gej kluba?

- Mislim da je naš Marko, alias Baebi Lasanja apsolutno čudo i neverovatno talentovani lik. Pratim ga još iz nekih tinejdžerskih dana, čak je i moj nećak Izo Meiċ svirao s njim u prvom bendu, oduvijek je bio odličan i poseban. Verujem da će napraviti svetsku karijeru i da ovaj njegov uspeh nije slučajan. Uverena sam da švajcarski pobednik neće opstati na svetskoj sceni! Bez obzira na njegov moderan pristup rodnom određivanju i bez obzira što se još nije odlučio je li muško ili žensko, činjenica je da se nije ni odlučio da bude umetnik ili umetnica. Ljudi postoje kroz ono što daju zajednici i kroz ono što ostavljaju za sobom. Marko će zasigurno ostaviti svoje pesme i svoj stav iza sebe. Nemo, još ni ne zna ko je? Jel muško ili žensko ili nešto... Žao mi je ljudi koji nisu spojeni sa svojim identitotom… Mora da je to strašno!

Kako je bilo poljubiti se s Nives Celzijus na snimanju njenog spota? Nives je izjavila da je bila zaljubljena u vas kao mala. Jeste li vi imali girl ili boy crush u mladosti i ko su oni bili?

- Odavno smatram da su ljudi biseksualni i da seksualnost nije određena rodom. Naravno, istražujem i čudim se svemu što me uzbudjuje i opušta. Istražujem svoju prirodu i sve što me zanima jer sam znatiželjna i nisam glupa! Imali smo 80-e koje su zapravo bile kod nas 60-e. Otkrivali smo svoju seksualnost i nismo se libili ni sramili biti sa nekim ko nas je privukao, bilo muško ili žensko! Nažalost, nisam nikada spavala s Nives i mislim da je ona to ispričala samo zbog marketinga, jer da je htela zaista spavati sa mnom, ne bih je odbila…

Aktualan je i vaš politički angažman. Jeste li zadovoljni svime? 2009. ste se kandidovali i za predsednicu Hrvatske, ali niste skupili dovoljan broj potpisa. Tvrdili ste da ste u Dalmaciji, Trogiru i Zadru bili pokradeni, kako? Na tapeti javnosti ste bili zbog fotošopiranog predizbornog plakata, što se tačno dogodilo?

- Zaista su mi ukrali glasove i to 2.767 koje sam skupila kod mog prijatelja Rilje u konobi u Trogiru. Došli su neki klinci i rekli da sam ih ja poslala. Rilje se zaista trudio da mi skupi glasove i nije mu ni na pamet palo da bi neko došao fejkati…Ali, šta god….Nikad mi nije bio cilj da uđem u politiku iz vlastite koristi! Imam svoj posao, svoje pesme i svoje snove! Kad god sam se uključila u stvarnost, bilo je to zato da pomognem i uvek u ključnim trenucima. Ali, eto, neće narod da se život pokrene. Iako sam dobila preko 3.420 glasova samo u zapadnoj jedinici Zagreba, nažalost, nisam stekla uslove da uđem u Sabor. Zamislite da sam mogla konkurisati u čitavoj Hrvatskoj? Definitivno treba menjati sistem glasanja! Ne zbog mene, nego zbog bolje Hrvatske! Ovo nema smisla. Delimo se na male jedinice, a mali smo. I sve je potkupljivo.

Jedna ste od retkih zvezda na domaćoj estradi koja ne skriva estetske zahvate. Planirate li još šta uraditi osim botoksa i hijaluronskih filera? Nedavno ste rekli da biste voleli da uradite fejslifting. Stojite li još pri tome?

- Ha,ha,ha… Apsolutno sve što ne valja treba operisati ako može biti lepše i bolje! Pogotovo kada ste javna ličnost. Izgled je stvar kulture i poštovanja prema ljudima kojima se obraċate.

Kako ljubav? Šta je najluđe što ste napravili zbog ljubavi? Kakav vas muškarac može osvojiti, a kakav odbiti? Nikolini Pišek ste u njenoj emisiji priznali da ni jednoj ženi ne biste preporučili da bude ljubavnica. Zašto?

- Postavili ste mi pet pitanja u jednom. Sad ću odgovoriti kao što vi pitate. Ljubav, ništa, ali je ima svuda oko mene. Šta sam najluđe napravila zbog ljubavi ne mogu vam reći jer bih vas nakon toga morala ubiti. Ne želim ni jednoj ženi da bude “ljubavnica”, iako je to divna reč jer predmnijeva “ljubav”, ali daleko je od ljubavi. Ljubavnica uvek misli da je njena ljubav, ali je najčešće samo začin koji jelu ili braku nedostaje. Ružna i grozna pozicija za bilo koju ženu! Nedostojno ljubavi i poverenja! O poštovanju da ne govorim!

Svojvremeno su vam nudili 460 evra da snimite reklamu za namaz u kojoj ste „Laži me“ trebali prepevati u „Maži me, ti to radiš najbolje“, ali niste pristali. Je li vam to bilo degradirajuće?

- Ne znam odakle baratate tim ciframa. Svaki autor će ustupiti svoje delo za određenu naknadu za reklamu. Nema tu ništa degradirajuće, ili neko ima novaca i dobru ponudu ili nema!

Pričalo se da ste upoznali Slavicu Radić i Bernija Eklstona, ali to ste demantiovali, odnosno upoznao ih je fotograf Čedo Komljenović, a sa Slavicom ste prijateljica. Kakva je Slavica privatno, je li zaista temperamentna kako se tvrdilo u biografiji Bernija Eklstona u kojoj je pisalo da ga je u naletu ljubomore gađala tanjirom?

- Nisam neka bliska prijateljica sa Slavicom i ne znam je kad gađa tanjirima. Nisam to nikada doživela, ali verujem da ima naš balkanski gen i da kad po*izdi, po*izdi. Nemojte da ja sad po*izdim od vaših pitanja.

Idete li na Duran Duran u Pulu, jeste li u kontaktu sa Simonom Le Bonom, kako ste se upoznali? Planirate li opet golo kupanje na Brionima?

- Najljepše je u moru biti go, posle je s tebe fino papat sol… Noċno kupanje…

Nastupate u petak u Trogiru na Babarol festivalu, u kakvom sećanju nosite Dalmaciju, pre svega Split?

- Vi ste potpuno ludi hahaha! Pa ja sam prošle nedelje pevala u Add Šibeniku u klubu u kojem je po drugi puta ove godine bilo fenomenalno! Dakle,ne možete me pitati po čemu pamtim Dalmaciju? To je suludo! Ja više pevam u Dalmaciji od mnogih Dalmatinaca.

