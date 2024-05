"ZNALA SAM DA AKO STANEM, PITANJE JE DA LI ĆU SE VRATITI" Nakon ilegale, emotivni intervju Milice Pavlović: Kad sam sama...

Milica Pavlović nakon kratke pauze nastavlja gde je stala početkom godine, kada je nakon održanog koncerta u Beogradu i nastupa otišla na zasluženi odmor.

Vredno radi na predstojećim velikim solističkim koncertima, a nedavno je postala prva milijarderka među pevačima mlađe generacije po pregledima pesama na Jutjubu. Zbog toga je odlučila da svojoj publici pokloni tri nove pesme, kao i lajv izvođenje pesme "Srce porodično" i miks njene stare pesme "Spavaćica".

U rođendanskom intervjuu za Kurir, s Milicom smo pričali o njenim planovima, počecima i aktuelnim događajima.

Da li je ona devojčica iz malog sela pored Leskovca znala da će jednog dana doći do milijarde?

- Nisam. Ja sam samo vredno radila iz dana u dan, da ono što znam pružim, da ne ličim ni na koga, da svoju publiku činim ponosnom, da napravim neki svoj muzički pravac. I evo, došla sam do te milijarde.

foto: Mina Dišlenković, Moshi

Milijarda na Jutjubu, ali postoje i neke druge muzičke platforme na kojima mesečno imaš preko pola miliona redovnih slušalaca.

- Srećna sam. Sve ide kako treba. Neka ovo bude prva milijarda, pa da dođemo i do druge. Čini mi se da nisam izneverila svoju publiku, i to je najbitnije. Srećna sam što je za ovih trinaest godina moje karijere najveći fokus na mojoj muzici i na mom muzičkom stvaralaštvu. To je nešto na šta sam najponosnija.

Većina tvojih koleginica popularnost je stekla pričama o svom emotivnom životu, dok kod tebe to nikako nije slučaj. Kome je teže?

- Pa i to je okej, ali ovo moje je teže. Od mene moja publika traži krv, meso, ali ja sam to prihvatila tako, i ja sam sama takva.

Imala si dosta saradnika u ovih 13 godina. Tu su bili Marina Tucaković, Vladimir Uzelac, Fivos ali sad i tekstopisac Ljilja Jorgovanović. Kako je došlo do vašeg upoznavanja?

- Ja sam došla do nje. Kada sam sarađivala s Marinom, htela sam još jednog autora koji je taj kalibar, našla sam Ljiljin kontakt i pozvala je, odlično sam znala šta ona radi i kako piše tekstove. Kada sam je pozvala, pitala me je kako sam se setila nje, ja kažem "bože, ženo, šta me to pitaš". Obožavam je. Dovoljno je da kažem da je ta žena sedela na mom koncertu zajedno s mojom porodicom. Volim je svim srcem.

1 / 6 Foto: Privatna Arhiva

Uz tri nove pesme, tu je i "Srce porodično" i jedna tvoja pesmu iz 2018. godine "Spavaćica" u novom aranžmanu. Zašto baš ta pesma?

- Mnogo sam u poslednje vreme slušala neke strane pesme i pozvala sam Vladu i rekla: "Ajmo da uradimo jedan miks, nismo odavno". Mislim da će se publici dopasti.

Koji je bio tvoj najteži momenat u karijeri?

- Najteži momenat, ne samo u karijeri već i inače, bio je kada sam izgubila svoje najmilije. Baku i deku. Doživela sam ogroman gubitak, ovamo život mora da ide, ja doživljavam nenormalnu popularnost, sve je zakazano, ne mogu ni levo ni desno. To mi je sve preteško palo, želela sam da se isplačem sama, da se rastavim s dušom, da se povučem, a nije bilo moguće. A negde sam znala da, ako budem stala, pitanje je da li ću se vratiti.

Ko ti sada popunjava taj deo koji je otišao s njima?

- Taj deo u mom srcu niko ne može da zameni. Mogu da pričam bajke, ali ne želim. Imam ja zdravu porodicu, mnogo prijatelja za koje znam da bi dali srce za mene, a i ja za njih. Ali jednostavno, ta jedna polovina srca pripadala je samo njima i tako će i ostati. Nema potrebe da ih bilo ko zamenjuje.

foto: Mina Dišlenković, Moshi

Nikada nisi pokazala svoj dom. Kako izgleda kada ostaneš sama sa sobom i šta kažeš sebi kad se pogledaš u ogledalo?

- Ne slikam svoj stan jer to je jedino parče koje je moje, pa ajde bar neka taj tepih, garnitura, kuhinja ostanu moji. Sve sam dala, ne moram i to. A šta kažem sebi... Eto, poslednjih dana pohvalim sebe da sam smršala, ali i nemam puno vremena da se gledam u ogledalo. Ovako, kada sam sama, ustanem, pijem kafu, ručam i, nećeš mi verovati, ali samo razmišljam šta ću uraditi kad izađem napolje (smeh). Dosta i pričam sama sa sobom, pa kažem sebi: "Bravo, odlična si, držiš se!"

foto: Senorita Music

Imala si koncert u Areni, bilo je spektakularno. Međutim, za predstojeće koncerte odlučila si da promeniš i kostime i scenografiju. Je l' to zbog nekih novih ideja i želja, ili?

- Da, bukvalno nove želje i ideje. Imala sam nekoliko meseci da dobro razmislim o svemu. Došla je i neka nova energija, nove pesme, pa zašto da ne.

