"NE MOGU DA SPREČIM TO ŠTO LJUDI PIŠU!" Haris progovorio o Melini i NOVOJ DEVOJCI, a evo da li mu je razvod uticao na POSAO

Pevač Haris Džinović našao se u centru pažnje kada je progovorio o razvodu od Meline Džinović sa kojom ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

Izjave Harisa Džinovića postale su viralne, a sada su počeli da ih i tetoviraju.

Pevač kaže da nije aktivan na društvenim mrežama, ali i da mu je krivo zbog toga.

- Krivo mi je ali se desio splet okolnosti pa ću morati da se sada aktiviram- kaže Haris Džinović, a na pitanje da li je video da šale koje se objavljuju na njegov račun, pevač kaže:

- Ma, mene to uopšte ne zanima da li ljudi ozbiljni, da li me ismevaju, šta me briga.

Prema njegovim rečima ne kaje se šta je govorio o bivšoj ženi.

- Taman posla. Ja ne mogu da sprečim to što ljudi pišu. Da li sada neko ismejava, da li priča nekakve priče, nit pokušavam da sprečim to niti mogu- istakao je on.

Na pitanje da li sada može posle nekoliko meseci da kaže da je preboleo razvod, pevač je ljutito odgovorio:

- Ma neću uopšte da razgovaram na tu temu, to me ne zanima. Nit’ sam bolovao, nit’ sam mogao šta da prebolim.

Razvod nije uticao na posao

- Ništa se nije promenilo u nastupima. To je između četiri zida. Pa celi Beverli Hils se razveo i šta sada- rekao je Haris, koji je otkrio da li je nekada imao tremu.

- Tremu nikada nisam imao u životu, pa zašto bi imao sada? Trema ne postoji, to mi je urođeno. Imaš tremu ili je nemaš. Ja imam odgovornost, a to nije trema. Imam odgovornost i plašim se da li će i kakvo biti ozvučenje, da li mi je ton majstor dobar ili nije i tako dalje. To me jedino brine, ali trema ne postoji- rekao je Haris koji je nastupio u Knjaževcu, pa otkrio:

- Ja nekada zaboravim tekst tokom pevanja, pa zaustavim pa onda kažem: “Kako ide tekst, pa mi onda oni kažu, pa ja nastavim da pevam”.

S decom ne pričam o Melini

Za razliku od njega, Harisova ćerka Đina je popularna na društvenim mrežama. Na pitanje da li mu je ona nešto pričala o tome što se pojavljuje na društvenim mrežama, a gde je fokus razvod, Haris kaže:

- Ma, ne. Ne pričavamo opšte uopšte više o tome u kuću. Ne više nego nismo nikad ni pričali o tome. To je završena tema. Uporno insistirate da vam kažem nešto, da saznate nešto, a to je jedan običan razvod braka i na tome se završilo.

Iako se šuškalo da Haris ima novu devojku, pevač kaže da to nije tačno.

- Da imam ona bi bila večeras sa mnom ovde- istakao je on.

Bred i Anđelina su se razveli pa se nije srušio svet

Pevač uporno govori da je razvod sasvim običan, ali u njegovom slučaju to baš nije tako.

- Pa dobro, sad. Nije baš bio običan kao neki drugi. Eto Bred Pit i Andželina Džoli su se razveli, pa šta sad, nije se srušio, Bevrli Hils. Sleglo se sve, pita gotova- rekao je on.

Na pitanje da li postoji mogućnost da izgladi odnos sa bivšom suprugom, Haris kaže:

- Ne, kakav odnos? Šta?

