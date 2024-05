NAJLEPŠE VESTI IZ DOMA SNEŽANE ĐURIŠIĆ! Pevačica objavila fotografiju sa ćerkom i uputila joj nežne reči (FOTO)

Snežana Đurišić vrlo je ponosna na ćerku Maju Gvozdenović, koja živi i radi u Americi, pa tako na svom Instagram profilu s vremena na vreme podeli fotografiju sa njom.

Ipak, manje je poznato da je osim lepote, Maja od mame nasledila i talenat za pevanje.

Maja, koja je od majke, ali i preminulog oca Slobodana Gvozdenovića nasledila ogroman muzički talenat, jedna je od retkih, koja potiče iz muzičke porodice, a da nije želela da se "lati" mikrofona i krene stopama svojih roditelja.

Kako je već od malih nogu imala prilike da se uveri koliko žrtve zahteva pevački poziv, odabrala je da muzika za nju bude samo hobi.

Ćerka Snežane Đurišić, koja je u svakom smislu slika i prilika svoje majke, završila je dva fakulteta, udala se i odselila u Ameriku, gde danas živi sa suprugom i decom.

Snežana se danas javno obratila ćerki koja proslavlja rođendan.

- Srećan rođendan Majo. Ljubi te i voli tvoja majka. Budi mi živa i zdrava - napisala je Snežana.

Uživa u vezi sa ginekologom

Inače, Snežana Đurišić i njen partner Vanja Milošević dokaz su kako ljubav ne zna za godine i prolaznost i kako je moguće da se srodne duše pronađu onda kada se najmanje nadate.

Iako su u romantičan odnos uplovili pre sedam godina, njihov prvi susret dogodio se pre više od dve decenije kada nisu mogli ni da naslute da će im se putevi ukrstiti.

Snežana je nedavno u intervjuu za domaće medije otkrila kako je protekao njihov prvi susret.

- Nisam čak imala ni viziju kako bi trebalo da izgleda osoba koja bi se meni kao dopala, da bih ja želela sa njim da živim do kraja života. Nekako kada sam srela Vanju i kada smo počeli da pričamo, on čak nije ni znao da sam ostala bez supruga. Poznavao ga je, naravno. I bio je baš onako šokiran. Nekako, nešto... neki fluid je postojao. To se prosto oseti - kazala je Snežana i priznala da joj je bilo neprijatno zbog njenih godina.

- I sada, možete misliti mene u tim godinama da se meni tako nešto dogodi. Ja sam ljudima verovatno bila smešna, ali ja sam uživala. Ja sam bila zaljubljena najstrašnije - kazala je pevačica koja je potom objasnila kako je došlo do ljubavi između Vanje i nje:

- To prijateljstvo... Da bi ti se neko dopao, moraš da sedneš s njim i da ga pogledaš, da ga čuješ i onda tu negde da vidiš da li... Obično mi tražimo, pa mislim i oni čak kad hoće ženu za neko vreme ili neko duže vreme... To moja mama kaže:"Ona je žena za duže vreme". I ovi mlađi, slušam svog unuka koji kaže: "Mora da misli isto kao ja" - zaključila je pevačica u emisiji "Exkluziv night".

