DUNJA ILIĆ ZAMRAZAVA JAJNE ĆELIJE! Pevačica planira da se ostvari kao majka, već napravila spisak imena!

Ajla Begović, poznatija kao Dunja Ilić, nedavno je za Kurir otkrila da se vraća na muzičku cenu i da uveliko sprema novu pesmu.

Kako saznaje Kurir, to nije jedina novina u njenom životu. Dunja će se podvrgnuti procesu zamrzavanja jajnih ćelija u jednoj privatnoj klinici u Sarajevu.

Pevačica se uskoro seli u Bosnu, a planira da se upusti u novu životnu avanturu i obezbedi sebe ukoliko ne nađe "na vreme" idealnog partnera.

Ovaj proces zahteva kompletnu proceduru u vidu analiza i pregleda kroz koju žena mora da prođe.

Kako tvrdi izvor za Kurir, Dunja smatra da je sada psihički spremna da uradi sve što je potrebno kako bi se ostvarila u ulozi majke ukoliko ne nađe adekvatnog partnera.

Dunja je već smislila imena za decu, a prvi na listi su Hajdra i Ramiz.

Proces zamrzavanja jajnih ćelija

Ukoliko se žena odluči na ovaj protokol, prema rečima struke i lekara, nephodno je to uraditi pre 35. godine.

foto: Rojters

Velike svetske studije ukazuju na to da s godinama šansa za uspeh zamrzavanja ćelija i kasnije odmrzavanja i iskorišćavanja tih ćelija za oplodnju opada i zato je značajno da se jajne ćelije zamrznu na vreme. Zainteresovanost za zamrzavanje jajnih ćelija kod nas velika, ali da je to neophodno uraditi pre 35. Ili 36. godine. Zamrznute jajne ćelije mogu da traju i do hiljadu godina. Međutim, ukoliko je žena obavila proces zamrzavanja sa 32 godine i želi da ih odmrzne sa 45, moramo imati na umu starost žene i tada oplodnja postaje i etičko pitanje.