"U ŽIVOTU SAM NAUČILA DA RAČUNAM SAMO NA SEBE" Dunja potvrdila saznanje Kurira, evo koliko košta proces zamrzavanja jajnih ćelija

Dunja Ilić, sada Ajla Begović, kako saznaje Kurir, rešila je da se podvrgne procesu zamrzavanja jajnih ćelija.

Uskoro se seli u Sarajevo gde je već živela nekoliko godina i planira da na privatnoj klinici započne sve potrebne analize koje su neophodne za zamrzavanje jajnih ćelija.

Sada se Ajla oglasila za Kurir i potvrdila tvrdnje izvora.

- Istina je. Zašto se ne bih osigurala? U septembru punim 33 godine, naravno možda se i nađe neko ozbiljan do tada, ali nekako sam u životu naučila da najviše računam na sebe.

Proces zamrzavanja jajnih ćelija

Ukoliko se žena odluči na ovaj protokol, prema rečima struke i lekara, nephodno je to uraditi pre 35. godine.

foto: Rojters

Velike svetske studije ukazuju na to da s godinama šansa za uspeh zamrzavanja ćelija i kasnije odmrzavanja i iskorišćavanja tih ćelija za oplodnju opada i zato je značajno da se jajne ćelije zamrznu na vreme. Zainteresovanost za zamrzavanje jajnih ćelija kod nas velika, ali da je to neophodno uraditi pre 35. Ili 36. godine. Zamrznute jajne ćelije mogu da traju i do hiljadu godina. Međutim, ukoliko je žena obavila proces zamrzavanja sa 32 godine i želi da ih odmrzne sa 45, moramo imati na umu starost žene i tada oplodnja postaje i etičko pitanje.