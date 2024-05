PA SE TI IGRAJ, BRALE! STANIJA DOBROJEVIĆ PRETUKLA DEVOJČICU U ŠKOLI! Udarila je u nos, krv šikljala na sve strane,

Stanija Dobrojević javnosti je postala poznata 2012. godine tokom učešća u rijalitiju Survajver. Starleta je tokom detinjstva nekoliko puta imala konflikte koje je pokušala da reši nasiljem.

- Bila sam lepa devojčica, koliko god nismo imali, mama me je lepo oblačila i uvek sam se isticala. Svi dečaci u školi su bili zaljubljeni u mene, štrčala sam. Zbog toga me druge devojčice nisu volele. A imala sam i situaciju u srednjoj ekonomskoj gde sam tukla jednu devojku. Svi su dobili ukore za takve stvari, ali ja nisam - rekla je Stanija u emisiji "Pretres" i otkrila zašto je prebila devojku iz razreda:

foto: Printscreen

- Imala sam momka u srednjoj, zajedno smo išli u razred. Bila je ta jedna lepa, slatka devojčica, koja se tada nešto i nabacivala njemu. Mi smo bili raskinuli, a sedeli smo u istoj klupi. Sećam se momenta, nešto mi je govorila i onda je rekla: "Je*em ti mamu". Sve mi psuj, samo nemoj mamu, pogotovo tada. U rijalitiju sam naučila da se iskontrolišem, ali tada nisam imala filter, bila sam agresivna zbog svega što mi se desilo u životu. Tresla sam se, sećam se da sam tražila prstenje od drugih drugarica. Čim je zvonilo, samo sam ustala i udarila sam je u nos i to je puklo, krv... Mene je taj momak uhvatio, ona je krenula na mene, ja sam je šutirala, drugi razredi su došli u naš razred, nastavnici su došli... To je bio haos... Bila sam pozvana na razgovor kod razredne i direktorke i onda sam ispričala svoju životnu priču, da nemam oca i rekla sam šta mi je ta devojčica radila. Nisam dobila ukor, pustili su me bez ukora, imala sam sve petice.

kurir.rs/hypetv.rs/preneo I.L.

Bonus video:

00:40 Stanija se počastila novim autom