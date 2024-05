"KAO DA SAM NEKOG UBILA" Stanija Dobrojević prolazi PAKAO zbog veze sa Asminom, ostala bez prijatelja

Starleta Stanija Dobrojević priznaje da su je se zbog veze sa Asminom Durdžićem odrekli i najbliži prijatelji.

Naime, Stanija je započela vezu sa Asminom, a onda je njegova tadašnja partnerka sa kojom ima ćerku, ušla u "Elitu" i iznela tvrdnje da joj je starleta otela muža.

- Svi su me se odrekli zbog ove čitave priče. Svi prijatelji su me se odrekli i to dugogodišnji, kao da sam ubila nekog - rekla je.

foto: Printscreen YouTube

- Kako da me to ne boli, ali nema veze, neka, super. Evo, hvala Asminu za sve ovo što mi se desilo zato što je skinuo masku mnogim ljudima u mom životu iz okruženja. Hvala mu, on to nije uradio namerno, sve se desilo slučajno. Pa čekaj, moj prijatelj, da je ne znam šta uradio, ja bi bila tu čvrsto za njega. Nisam ta koja osuđuje. To su moji dugogodišnji prijatelji koji su mi okrenuli leđa zbog ove situacije! - rekla je ona.

Podsetimo, nakon sinoćnjeg suočavanja bivših partnera Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, tokom kog su iznosili prljav veš o svom odnosu, Stanija je spakovala kofere i napustila Srbiju.

Aneli tvrdi da ju je Asmin molio da se pomire Inače, Aneli je izjavila da ju je Asmin molio da se pomire dok je bio kod Stanije u Majamiju. On je odmah to demantovao u emisiji, a svi su čekali starletinu reakciju. - Bio je u Majamiju, svaki dan me je zvao - kazala je Aneli. - Lažeš! Govorio sam ti svaki dan da sam se zaljubio u drugu, rekao sam ti da ću ti dati sve, samo da me ostaviš na miru - kazao je Asmin. - Molio si me da se pomirimo. Je l' si li me zvao svaki dan kad Stanija ode na jogu? - upitala je Aneli. - Ne, nisam - kazao je Asmin.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

00:28 Aneli kod hodze isteruje demone