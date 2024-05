SVEŽE OŽENJENI SOFRA DOKAZAO DA U ŽIVOTU MOŽETE BAŠ SVE: Najnoviji potez iznenadio čak i njegove najveće fanove

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević nedavno se venčao sa svojom izabranicom Kosanom. I dok su svi njegovi fanovi pretpostavljali da će napraviti pauzu od muzike i posvetiti se bračnom životu, popularni muzičar je pokazao da može da idealno balansira između privatnog i poslovnog života, te je fanovima podario lajv album od čak 20 pesama.

foto: AS STUDIOTON Sound Production

Na Jutjubu se pojavio visokobudžetni fim koji traje više od sat vremena, na kojem se nalaze lajv izvedbe pesama spakovane u jedan album pod nazivom "Majstori za dušu". - Veliko mi je zadovoljstvo što našoj publici možemo da predstavimo novi projekat "Majstori za dušu". Dugo godina unazad, bili smo deo prelepih slavlja i posebnih događaja pa je zato i ovaj naziv simboličan jer mi želimo da naša muzika i dalje uveseljava i leči. Od sada ćemo biti uz našu publiku kad god oni to požele, dovoljno će biti da odu na Jutjub kanal Aleksandar Sofronijević -rekao je muzičar.

- Puno puta nastupali smo sa velikim zvezdama. Sa tih nastupa nosimo veliko znanje i iskustvo pa tako danas ove hitove možemo da izvedemo u našim aranžmanima i na naš način, a da to zvuči kvalitetno i da dođe na pravi način do srca publike. Svi članovi benda su tu već dugi niz godina, svi su muzički obrazovani pa nam to daje jednu posebnu energiju koja se na sceni oseća. Materijal je sniman u studiju Treći rog Aleksandar Banjac u video produkciji AV TEAM, a audio produkcija u AS STUDIOTON-u. Puno napornog rada je iza nas, ali sada sledi onaj najlepši deo, a to je promovisanje muzike i kontakt sa našom divnom publikom - objasnio je dodatno Sofronijević. Podsetimo, naš najpoznatiji harmonikaš Aleksandar Sofronijević odlučio je da početkom maja ove godine stane na ludi kamen sa svojom izabranicom Kosanom Stišović. Crkveno venčanje održano je u Hramu Svetog Save.

