Plakala pred Titom, pamtite je po MEGAHITU, a sad je ponovo u javnosti: Jasna Gospić otkrila kakvu ulogu u tome ima Halid Bešlić

Jasna Gospić stigla je na snimanje emisije „Nikad nije kasno“ iz Praga, a pred našim kamerama govorila je o Beogradu i prijateljstvu sa Žikom Jakšićem.

Naime, pevačica nije krila da Beograd ima posebno mesto u njenom srcu i otkrila šta je najviše asocira na ovaj grad.

Jasna Gospić otkrila kako je upoznala Žiku Jakšića

- Uvek na Čolinu pesmu „April u Beogradu“, to je jedna od najlepših pesama koju je on otpevao. Puno sam dolazila u Beograd ranije, ali i danas, podseća me na ta druženja, susrete sa prijateljima, neke nastupe, pa i festivale. Lepe stvari me vezuju za ovaj grad, naravno, nezaobilazna je i Skadarlija – rekla je ona.

Pevačica je prvi put pred našim kamerama otkrila kako je upoznala Žiku Jakšića i priznala da je u sve bio umešan pevač Halid Beščić.

- Sa Žikom sam se upoznala preko zajedničkih prijatelja Halida Bešlića i Duška Kuliša. Oni su moji jako dobri prijatelji. Meni se ova emisija jako dopada, iako ne gledam televiziju, ovu emisiju nikada ne propustim. Onda sam rekla Halidu da vidi sa Žikom da i ja malo dođem – kazala je ona i dodala:

- Sedeli smo u jednoj kafani, on je pozvao Žiku. Rekao je neka dođe naravno i evo ovo je sada treći put kako sam u emisiji. Ovde se osećam posebno, ovo je jedna od najgledanijih emisija sigurno u poslednjih 30 godina. Meni se sviđa Žikin stav o životu, kao neki leptirić je, nema neku tenziju, ima beskrajan smisao za humor. Volela bih i ja da uzmem pelcer od njega, pa da postanem takva.

Podsetimo, pevačica je svojevremeno za Kurir govorila o karijeri, pesmi koja ju je obeležila ali i poznanstvu sa Josipom Brozom Titom.

- Mene ljudi možda i ne znaju po imenu, ali znaju pesmu "Dođi u pet do pet". Uspeh je kad pevač ima pesmu koja mu obeleži karijeru, kao i glumcu jedna uloga. Batu Živojinovića svi pamtimo kao Valtera - govorila je Jasna i dodala:

- Mnogo pevača je išlo kod Tita. Međutim, imala sam tada jedva 17 godina. Bila sam isprepadana i kad je došao red na mene da pevam, briznula sam u plač. Mislila sam da ćemo biti na sceni, a ja sam od njega bila udaljena dva metra. Počela sam da plačem. Jadranka Stojaković i Ismeta su mi pritrčale u pomoć.

