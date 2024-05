HARIS DŽINOVIĆ IZAŠAO NA VEČERU SA OVOM KONTROVERZNOM ZVEZDOM! Evo šta se krije iza toga: Osmeh nisu skidali sa lica (FOTO)

Na društvenoj mreži Instagram osvanula je fotografija bosanske muzičke zvezde, Harisa Džinovića u društvu makedonskog pevača Bojana Jovanovskog, koji je mnogima poznatiji kao Boki 13.

Njih dvojica su uživali u večeri i dobrom razgovoru, a Boki je uz fotku dodao i poruku:

- Posle više od 10 godina, večeras se družim mojim dragim prijateljem Harisom Džinovićem. Lepa večera i razgovor, neprocenjivi trenuci - naveo je makedonski šoumen, a njegovu objavu pogledajte ispod.

Podsetimo, Bojan Jovanovski, iliti Boki 13, nedavno je izašao iz zatvora, gde je bio četiri i po godine, a više o tome govorio je u nedavno emitovanom podkastu.

- Preživeo sam golgotu koju retko ko može da izdrži. Fizički izgledam zdravo, ali imam problem sa unutrašnjim organima, može da mi se odjednom sloši, nemam ceo organ, primam terapije. Mene je 20 minuta delilo od smrti, tamo gde sam bio su me hitno operisali. Tokom ovog razgovora moram da imam dve-tri pauze da bih jeo, moram da jedem na dva-tri sata. Od terapije su mi neki delovi tela izobličeni. Bez obzira na to što sam doživeo sve što sam doživeo, moram da pozdravim odluku suda. I što su me, kada sam bio operisan, dobro čuvali - rekao je Jovanovski za "Lavarov podkast".

