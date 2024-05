ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Kockasta pretukla starletu, Nivo i Gljiva zaratile

Mnogo sam se potresla, drage moje abronošice. Uh, baš mnogo. Ne mogu ovaj stres da podnesem. Previše je ovo čak i za čeličnu ledi. Ali šta je, tu je, moram da vas izveštavam, pa čak i kada mi nije pravo. Sve za preduzeće, što bi rekao čuveni Šojić. Pevačica, zvaćemo je Kockasta, nedavno je bila u jednom restoranu, u kojem sam se sticajem čudnih okolnosti zadesila i ja. Ne znam kako se uvek namesti da budem svedok neprijatnim situacijama, ali, eto, moram da izdržim i taj teret. Evo o čemu je reč. Kockasta je napravila pakao zato što je njen dečko pogledao jednu starletu. Toliko je bilo neprijatno da su konobari morali da intervenišu, ali ne samo oni, nego i obezbeđenje. Skočila je na lepoticu sa silikonima, krenula na nju kašikom, a ova nije znala šta je snašlo. Uplašila se da joj ne polomi porcelanske zube, pa je prvo zatvorila usta i stavila šešir preko glave. Kockasta ju je počupala, udarila pesnicom u grudi, pa je ova pala i polomila dugačke nokte. Starleta nije mogla da se brani jer je na nogama imala visoke potpetice, što ju je umnogome sprečilo da se zaštiti. Došla je Hitna pomoć i odvezla je u zdravstvenu ustanovu, dok je Kockasta u pratnji policije završila na saslušanju.

foto: Kurir štampano

Dalje, jedna voditeljka, zvaćemo je Nivo, u sukobu je sa koleginicom Gljivom. Ne podnose se. Haos je, a to je glavna tema u novinarskim grupama. Gljiva ne može da podnese što je njena koleginica uspešnija, bolja, cenjenija, pa joj podmeće nogu gde god stigne. Ne može joj ništa, ali pokušava na sve načine. Nedavno je ogovarala kod zajedničke prijateljice Mačkice, a ova joj sve prenela. Međutim, Mačkica nije znala da je Nivo prepuna informacija o Gljivi i da strpljivo čeka trenutak da zapuca. Neće da je štedi i sve će da objavi od A do Š šta ima o njoj. Opet će da leti perje samo tako. A do tada ljubim ja vas, drage moje tračarice najlepše. Nisam očekivala da će afera o kojoj sam vam pisala skoro da ugleda svetlost dana na društvenim mrežama. Znate, to je ovo što je bilo goruće za vikend. Kažem vam ja, kad-tad glavni akteri stignu do duplerice. Samo budite strpljive i verujte da sve što vam pišem živa je istina.

foto: Kurir

