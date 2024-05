POZNATI PEVAČ PRVI PUT O RAZVODU KOJI MU JE PROMENIO ŽIVOT: "Govorili su da mi je brak PARAVAN, bilo je svega..." Novi detalji

Nekadašnji pobednik „Zvezda Granda“ Aleksa Perović i njegova supruga Milica prošle godine odlučili su da stave tačku na svoj brak.

Kako su Aleksa i Milica godinama važili za jedan od najskladnijih parova ova informacija mnoge je zatekla, a pevač je sada po prvi put ogolio dušu i progovorio o detaljima njihovog razlaza.

-„Ako su se oni razveli, šta mi ostali da očekujemo“ je bio jedan od najčešćih komentara. Iskreno, nemam pravi odgovor na sve to. Moj jedini odgovor je da smo Milica i ja stvarno ostali prijatelji i prosto nekada je dobro uraditi te stvari, koliko god one bile u protivrečju sa ljudima i običajima. U tim situacijama su deca na prvom mestu i meni je to prva i jedina stvar o kojoj sam razmišljao. Sve bih posavetovao da prvo razmišljaju o tome u toj situaciji- rekao je Aleksa, a potom dodao:

-Posle toga idu neke malo teže odluke, ali kada sve to prođe tu samo tehničke stvari. Sve u svemu najbitnije je zaključiti kako je kome u tom odnosu.

Na pitanje voditeljke sa kakvim se sve komentarima susretao nakon razvod, Perović je odgovorio:

-Bilo je svega, ali najčešće da niko neće uspeti ako mi nismo. Pisali su da je sve to bilo lažno, da je to farsa, jer mene od početka prate komentari da mi je brak paravan. To su dečije bolesti i sad mi je to smešno što govore. Mi smo se razveli i posle par meseci smo odlučili da obavestimo javnost i zajedno objavimo to na društvenim mrežama, mislili smo da je bezbolnije tako.

Podsetimo, nakon razvoda Aleksa i Milica su se prošle godine oglasili na Instagram profilu i otkrili kako se osećaju nakon razvoda.

-Naša porodica poslednjih osam meseci ima drugačiju dinamiku. Više nismo muž i žena par, već partneri – prijatelji par. Kažu da tugovanje ima 5 faza. Mi smo došli do pete kad smo prihvatili da smo kao prijatelji srećniji. Verovali ili ne, nema zle krvi, kajanja i okretanja glave. Ima zajedničkih ručkova, kafa, proslave praznika i poruka kada je nešto baš važno, smešno, tužno ili krenulo po zlu. Do ovoga nismo došli preko noći, put je bio posut staklom, ali smo baš mnogo, mnogo hteli da stignemo gde smo sad. Ovaj prijateljski koren je duboko u nama- poručili su Milica i Aleksa.

