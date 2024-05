"NIJE MI BILO TEŠKO ZBOG RAZVODA, BILO MI JE VAŽNO DA DOBIJEM DETE" Petar Strugar bio je u braku sa STARIJOM KOLEGINICOM

Glumac Petar Strugar trenutno uživa u ljubavi sa glumicom Ninom Nešković, a malo ko zna da je pre nje bio u braku, takođe sa glumicom.

Naime, Petar je bio oženjen šest godina starijom koleginicom Ivanom Nikolić, sa kojom je dobio sina Zarija, ali njihov brak nije potrajao, te su se 2015. godine razveli.

- Porodica je bitna. Nije mi bilo teško zbog razvoda, ali mi je bio težak taj momenat kad shvatiš da nisi sam, tu je dete. Ipak, živ se čovek na sve navikne - rekao je nedavno glumac, a na pitanje u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom, odgovorio je:

- Kad se raziđete, zašto ne bi bili u dobrim odnosima? Sve moraš da staviš sa strane, jer to dete ništa nije krivo. Progutaš šta treba da progutaš. Sada smo možda u boljim odnosima nego kad smo bili zajedno, da. Najvažinje je da shvatiš da smo svi ljudi i da je sve to normalno, sve je rešivo. Nema razlog da se prolongira nešto što ne ide, da se insistira, ako ne ide, ne ide, idemo dalje. Sam pao, sam se udario.

foto: ATA images

Glzumac je istakao da mu je najvažnije bilo da se ostvari kao otac, a u toj ulozi se ostvario sa 26 godina.

- Moja ideja je bila da dobijem dete i meni je to bilo važno. Porodica mi je važna i moji su me tako vaspitali. Bože zdravlja, ja bih voleo da imam petoro, šestoro dece, to sam od srednje škole govorio, ali videćemo, polako - kazao je on u emisiji "Goca šou" na K1.

