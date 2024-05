ZARAĐUJE MILIONE, A ŠTEDI SVAKI CENT? Pevač Ramštajna popravljao zube u Beogradu ko srpski GASTARBAJTER: Isplivala fotka kao DOKAZ

Nakon dve nezaboravne večeri prethodnog vikenda, Beograd se još uvek oporavlja od naleta energije i spektakla koje je grupa Ramštajn priredila na Ušću. Drugi koncert nemačkih industrial metal titana zacementirao je njihovu reputaciju najvećeg i najimpresivnijeg lajv benda na svetu, dok je Beograd ponovo postao važan deo muzičke scene u Evropi.

foto: Paul Harries

Da obožava Beograd potvrdio je Zoran Bihać, reditelj muzičkih i reklamnih spotova, koji se prisetio saradnje sa grupom Ramštajn i pevačom te grupe Tilom Lindemanom.

- To nema veze sa muzikom. Jednog dana doveo sam Tila Lindemana ovde u Beograd. U kujni kod moje majke u Braće Jerkovića skupila se naka mala ekipa i ona je pravila sarme. To je za njega bilo nešto najemotivnije što je doživeo jer ga je atmosfera podsetila na njegovo detinjstvo. To zajedništvo je nešto što se kod nas još održalo. Ali se bojim da će kapitalizam, koji dolazi i sa istoka i sa zapada, sa sve većom pohlepom i to uništiti - rekao je Bihać za medije.

foto: Printscreen/Facebook

A da voli Beograd, Til Lindeman je potvrdio i time što je tokom svog boravka u našoj prestonici posetio i jednu zubarsku ordinaciju, gde je pozirao sa zubarkom. Tako je na njegovoj Instagram stranici objavljena fotografija na kojoj se piše: "Naš dragi Til Lindeman tokom posete zubaru u Beogradu".

foto: Petar Aleksić

