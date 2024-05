LJUBAVNA PRIČA MARIJE KILIBARDE I BANETA VUČELIĆA Odmah je bacio OKO na lepu voditelju, nije gubio vreme, a evo čime ju je OPČINIO

Voditeljka Marija Kilibarda i njen izabranik Branislav Vučelić, kako prenosi mediji, čekaju dete i to devojčicu.

Branislav Vučelić je sin glumice Ljiljane Dragutinović i Milorada Vučelića. Marija i njen izabranik više od dve godine su zajedno, a planirali su i venčanje, koje, kako pišu mediji, treba da se dogodi ove godine.

foto: Printscreen

upoznali su se u martu 2020. godine, a ljubav je planula na prvi pogled. Bane je učinio prvi korak i od tada su nerazdvojni.

"Marija i Bane sreli su se početkom marta na rođendanu zajedničkog prijatelja u restoranu. On je odmah bacio oko na nju. Rekao je: 'Baš je lepa uživo. Izgleda skroz prirodno, to mi se sviđa!' Nije gubio vreme, odmah joj je prišao da se upoznaju. Posle nekoliko minuta, bilo je jasno da će da se smuvaju. Ona se sve vreme kikotala, očigledno ju je veoma šarmirao", ispričao je tada izvor blizak Branislavu za "Informer".

foto: Ata images

Kada je odlučila da o vezi sa Vučelićem progovori za javnost, Marija je priznala da je zaljubljena do ušiju i da je Branislav u njen život ušetao u pravom trenutku, unevši joj mir i spokoj.

"Pobedila sam svoje psihičke probleme. Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komada. Sve me je bolelo, jer nisam bila ono što su drugi očekivali od mene - domaćica i majka. Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza", rekla je Marija prošle godine za "Story", nakon što je proslavila prvu godišnjicu veze sa Banetom.

Kilibarda je objasnila i da je tokom veze sa sadašnjim izabranikom sazrela i počela drugačije da gleda na muško-ženske odnose.

"Prvi put u životu partner mi je najbolji prijatelj. Ranijih godina mislila sam da to ne želim, da već imam svoje prijatelje i da su mi u partneru potrebne druge stvari. Da svaki dan mora da se dešava vatromet strasti i da sve moramo da radimo zajedno. To vezu guši i ona pregoreva. Takav odnos nije zdrav, niti dugoročno kvalitetan. Prava stvar je imati nekog čiji broj pozoveš kad god ti se dogodi nešto bitno. Želiš njegovo mišljenje, znaš da ti je vetar u leđa i podrška. Između Branislava i mene postoji potpuna otvorenost, konstantna razmena i deljenje svega. To je pravo partnerstvo koje mora da dođe kako iz čiste ljubavi i strasti, tako i iz prijateljstva", iskrena je bila voditeljka.

Branislav Vučelić sin je glumice Ljiljane Dragutinović i Milorada Vučelića, a umetnica je jednom prilikom progovorila o snajki Mariji, o kojoj je imala samo reči hvale.

"Ona je tako prirodna, divna, ja bih se začudila da se nekome ovakva osoba ne sviđa. Ona je jedna čarobnica. Ona sve nas začara dobrom energijom. Onakva kakva je na televiziji, takva je i privatno", rekla je glumica Ljiljana Dragutinović o Kilibardi.