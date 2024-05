"TAJKO MOJ, NADAM SE DA SLAVIŠ NA NEKOM BOLJEM MESTU" Džejova ćerka objavila emotivnu poruku na dan njegovog 60. rođendana

Ćerka pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog, Marija, uputila je ocu srceparajuću poruku na dan kada bi on proslavljao 60. rođendan.

Marija, koja je u drugom stanju, oglasila se na Instagramu zajedničkom fotografijom s ocem uz koju je napisala emotivne reči.

- Tajko moj, nadam se da slaviš 60. rođendan na nekom boljem mestu. Mnogo nam nedostaješ! Hvala ti što brineš o nama i čuvaš nas i odozgo! Veliki si - piše u Marijinoj objavi na društvenoj mreži.

Marija je bila izuzetno vezana za svog oca. Ona je pošla njegovim putem, a prvu pesmu koju je snimila posvetila je upravo njemu. Ona često pominje svog oca i čuva ga od zaborava. I na svom venčanju prošle godine u maju, ona je sa suprugom prvi ples izvela uz Džejovu pesmu "Sunce ljubavi".

Ona je i nakon premijere filma "Nedelja", koji je rađen po biografskim motivima njenog oca, pričala o Džeju i ovom ostvarenju.

- Mogu reći da sam zadovoljna onim što sam videla. U isto vreme sam bila srećna i tužna što gledam fim o njemu. Glumci su bili odlični, pohvalila bi ih sve. Moj tata je imao veoma buran i raznovstan život, pa da je film trajao i pet sati, ne bi moglo da se dočara njegov život komplet - rekla je ona tada za "Premijeru" i dodala:

foto: Nenad Kostić

- Stvari su istinite, scene su istinite. Smejala sam se na neka dešavanja, čak i zaplakala. Bilo je dosta životnih stvari koje je on nama pričao, a da nisu dočarane, ali bih izdvojila scenu sa jagnjetom, koja me oduševila, o čemu je i on stalno pričao.

- Moj otac nikada nije težio ka tome da bude zvezda, legenda... on je uvek pričao da ti to sam Bog da. U filmu se vidi isto da je on u domu pevao, te da niko nije mogao da pretpostavi ko će on postati kasnije. Time se ja i vodim u životu. Sve je do sudbine i do Boga. Kako je rečeno, tako će i biti - izjavila je tada Marija.

