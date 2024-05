Savršeno PARČE RAJA trudne Marije Kilibarde i Baneta Vučelića: Ovo je njegova vikendica u Crvenki, prostranstvo vredi MILIONE

Voditeljka Marija Kilibarda čeka devojčicu sa svojim izabranikom Branislavom Banetom Vučelićem. Voditeljka je, kako prenose mediji, u petom mesecu.

Branislav je dete političara, biznismena i novinara Milorada Vučelića i glumice Ljiljane Dragutinović, a Marija i upoznali su se početkom 2020. godine.

Po pisanju medija, desila im se maltene ljubav na prvi pogled, sreli su se na rođendanu zajedničkog prijatelja.

Marija je nešto kasnije i javno pričala o Branislavu i rekla da se sve desilo u najboljem mogućem momentu, kao i da joj je Vučelić dosta pomogao da se izbori sa nekim svojim problemima.

- Pobedila sam svoje psihičke probleme. Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komada. Sve me je bolelo, jer nisam bila ono što su drugi očekivali od mene - domaćica i majka. Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza - ispričala je rekla je Marija za "Story".

Marija i Bane već duže od četiri godine su u srećnoj vezi i čini se da se svakim danom sve više vole. Marija je nedavno podelila nekoliko Instagram storija iz Vučelieve vikendice u Crvenki u Vojvodini gde su, čini se, proveli uskršnje praznike.

Marija je podelila lepe momente sa Banetovom porodicom, na prvom mestu sa sestrom Anom i njenim mališanima. Ta vikendica izgleda kao malo pravo parče raja na zemlji u kojoj Kilibarda i Vučelić vole da provode slobodno vreme.

Marija je jednog Vaskrsa objavila na Instagram storiju ofarbana jaja, a u pozadini se moglo videti kamin koji se nalazi u unutrašnjosti kuće.

