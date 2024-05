MIKA I GIBA U JAVNOSTI NAKON PROMENE POLA! Frizuru ukrasile šnalicama, jedna u pratnji KRŠNOG MUŠKARCA: Na ovom mestu su VIĐENE

Rijaliti zvezde, blizanci Mika i Giba Vasić, koji su nedavno promenili pol i ime, pa postali Ana i Ivana Nikolić, o čemu je eksluzivno pisao Kurir, povukli su se iz javnosti i od tada se gotovo ništa o njima ne zna.

Operaciju su, kako se pisalo, izvršili početkom leta 2022. godine na jednoj privatnoj klinici, a roditelji su ih u tome podržali.

- Mi smo savremeni ljudi, to ne može kod svakog roditelja. Moraš da imaš malo mozga da razmisliš. Kada su mi rekla moja deca šta su, zvao sam ih i poljubio i rekao: "Ćerko, to je lično vaše pravo, šta vi želite da budete to ćete i da budete. Sve što treba za finasije i to, tu su tata i mama - rekao je ranije Rade, a nastavila Rada.

- Ti si bio blaži, ja sam bila oštrija, priznajem. To sam preživela teže nego što je on. On je mene smirivao, a ja mislim da sam mogla tad i infarkt da dobijem, ali srce mi je izdržalo i nisam ga dobila. Teže sam to podnela, ali kad sam videla i kad smo seli da popričamo, zvala sam tada moju decu i seli smo za sto i rekla sam: "Vaše ponašanje je meni sumnjivo. Kažite šta vas muči u životu". Oni, kada su mi to rekli, sećam se kako mi se okrenulo u glavi, htela sam da se onesvestim - ispričala je Vasićka.

Ana i Ivana su honorar od učešća u "Zadruzi" iskoristili na operacije, pa sada izgledaju potpuno drugačije. Oblače se u haljine, nose mini suknje i imaju duge, crne kose.

One su sada uhvaćeni ispred zgrade Pink televizije na Dedinju.

U zgradi ružičaste televizije zadržali su se neko vreme, a kako su prijave za "Zadrugu 8" trenutno u toku, nagađa se da je razlog njihove posete Pinku upravo taj.

Nekada Mika i Giba, danas Ana i Ivana, nosile su bele kombinacije, kako prenose mediji. Bile su isto obučene, isfeniranih frizura koje su ukrasili šnalicama.

Jedna je bila u pratnji kršnog muškarca, kog je držala za ruku i od njega se nije odvajala.

