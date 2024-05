FOLKERKU MUŽ PREVARIO, A ONA SADA POKAZALA TELO BEZ FOTOŠOPA! Nela Bijanić se skinula i poručila: Rođena sam riba!

Nela Bijanić je na moru otvorila letuju sezonu. Pevačica vec uživa na odmoru u Grčkoj, pa je pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu.

Fotografije bez fotošopa i obrade je objavila na društvenim mrežama i dobila pohvale na račun svog fizičkog izgleda u šestoj deceniji života. I ona je sama istakla u opisu - Rođena riba, odgajana kao ajkula- ocenila je Bijanićka.

foto: Privatna arhiva

Ona je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, sa kojim je dobila sina Olivera, a sama je otkrila prevario sa mlađom.

foto: Damir Dervisagic

- Nedavno sam baš rekla - kada sam se ja razvela, mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne. Ja, koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom. Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava - istakla je ona za medije.

Pevačica je neko vreme sumnjala u svog supruga, ali je odlučila da ćuti kako bi videla u kom smeru će stvari da se odvijaju. Međutim, da stvar bude još gora, njen muž je ljubavnicu doveo u njihovu zajedničku kuću, te ih je uhvatila na delu.

foto: Kurir televizija

- To je period kad se naša priča već privodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođe u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektnim odnosima - ispričala je nedavno u emisiji "Pitam za druga".

