"TATA BI BIO PONOSAN DA JE ŽIV" Trudnu Džejevu ćerku preplavile emocije! Pesma nastala uz pomoć VEŠTAČKE INTELIGENCIJE!

Aleksandar Radulović Futa organizovao je veliko okupljanje povodom promocije "Džej tribute bend", u čast legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Deo pesme “Za kraj” , u izvođenju legendarnog pevača, danas je po prvi put ugledala svetlost dana, a kako saznajemo, pesma je napravljena uz pomoć veštačke inteligencije.

Ovu numeru je inače, Ceca Ražnatović otpevala za film "Nedelja".

Marija je emotivnim govorom podržala stvaranje benda i za medije otkrila detalje.

- Tata bi bio ponosan da je živ. Sve ovo je jako emotivno - rekla je pevačica za medije.

Frontmen benda je Mite Stoilkov. On je poznat po takmičenju u "Pinkovim zvezdama", gde je odneo pobedu u drugoj sezoni, a kasnije se takmičio i u "Zvezdama Granda" u timu Viki Miljković.

- Projekat "Džej tribute bend" nije moja ideja. To je običaj u celom svetu, da se svim velikanima sa muzičke scene posvećuje pažnja pravljenjem benda u njihovu čast u raznim državama. Cilj je da pesme velikana i dalje žive i izvode se na želju širokih narodnih masa. Jedina razlika u tome je to što se u našoj varijanti neće praviti prepisivačka priča, već da se prati priča našeg besmrtnog Džeja, samo da to umesto njega rade neki drugi ljudi, njegovi naslednici. On neće imitirati Džeja, već će na svoj način izvoditi pesme - rekao je Futa.

